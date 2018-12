Helene Fischer von Florian Silbereisen getrennt - wer ist neuer Freund Thomas Seitel?

Sie singen über Liebe – die eigene ist vorbei. Helene Fischer und Florian Silbereisen haben sich getrennt. Ihr Neuer wohnt in Berlin.

Berlin. Sie waren Deutschlands Schlager-Vorzeigepaar. Doch das ist vorbei: Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) haben sich getrennt – und sie hat bereits einen neuen Freund, wie sie auf Instagram bestätigte.

Er heißt laut „Bild“ Thomas Seitel. Er ist Akrobat und Tänzer und ist häufig auch bei Auftritten mit Helene zu sehen, weil er in ihrem Tour-Team ist. Im Oktober hatte er noch in der Sendung „Hallo hessen“ gesagt, dass es sein Verhältnis zur Schlagersängerin „rein beruflich“ sei. Das hat sich nun offenbar geändert.

Helene Fischers neuer Freund sprach noch von „Arbeitsverhältnis“

Er sagte dazu: „Nein, also das ganze ist natürlich ein Arbeitsverhältnis, was wir da haben. Und natürlich muss sie mir nahe kommen in der Luft, denn sie möchte ja nicht, dass sie fällt.“

Dann lobte Thomas Seitel die Sängerin. Es sei eine Ehre, Fischer im Arm zu halten. Dass sie 70 Shows mit Tanz und Akrobatik durchziehe, zeige, was für ein Profi Helene Fischer sei. „Sie hat das einfach jeden Abend knallhart durchgezogen.“

Doch wer ist Helenes Neuer? Wie „Bild“ (Bezahlinhalt) weiter berichtet, habe Seitel Sportwissenschaften und Publizistik studiert. Er habe zunächst Wettkämpfe bestritten, habe sich dann aber auf Bühnen-Shows fokussiert.

Das ist Thomas Seitel

Und er steht seit 2008 Guinnes-Buch der Rekorde. Damals machte er in einer RTL-Show mit. Die Aufgabe war, sich möglichst schnell viele Unterhosen anzuziehen.

Kurz nach der Veröffentlichung der Facebook-Statements des früheren Paares waren sowohl der Instagram- als auch der Facebook-Account des Artisten Seitel deaktiviert. Seine Website ist passwortgeschützt.

Laut einer früheren Version der Website wohnt Seitel in Berlin. Er studierte Sport und Journalismus an der Uni Köln und war zunächst professioneller Wettkampfturner, bevor er seinen Fokus auf die Bühne verlegte. Unter anderem lernte er Luftakrobatik bei „Cirque du Soleil“-Trainer Victor Fomine in Montreal.

Florian Silbereisen küsst seine Ex: Helene Fischer.

Foto: imago stock&people / imago/STAR-MEDIA

Thomas Seitel: „Ich bin ihr Halt und ihre Sicherheit“

Im Januar hatte Seitel in der HR-Sendung „maintower“ über die Arbeiten an der Tour gesprochen – „Ich bin ihr Halt und ihre Sicherheit“ sagte er über eine Shownummer, bei der er allein sie in der Luft hält. „In dem Moment bin ich für zwei Menschenleben verantwortlich.“

Vor einigen Jahren zierte Seitel auch das Cover der Zeitschrift „Mate“ – ein Video vom Shooting zeigt ihn oberkörperfrei – angesichts des Jobs wenig überraschend muskelbepackt.

Auf Facebook postete sie einen Brief an die Fans: „Wir sind zwar schon eine Weile getrennt, haben für uns aber auch erst einmal die Lage sortieren müssen und das braucht Zeit, denn auch wenn die Liebe schleichend geht, wirft man eine Beziehung nicht einfach nach 10 Jahren bedeutungslos hin.“ Dazu postete sie ein Foto von sich und Florian – vertraut und innig.

Helene Fischer ist mit ihrem Akrobaten Thomas Seitel zusammen.

Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Sie bestätigt in dem Schreiben auch, dass sie eine neue Liebe gefunden hat: „Aber ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen.“

Silbereisen: „Ein toller Kerl“ – er wünscht den beiden viel Glück

Silbereisen schreibt auf Facebook: „Wenn es nun Bilder von Helene mit einem anderen Mann gibt, dann möchte ich nur klarstellen, dass ich Thomas schon lange kenne, er ein toller Kerl ist und ich den beiden ganz viel Glück wünsche.“

Florian Silbereisen und Helene Fischer wollen weiter Freunde bleiben.

Foto: Andreas Lander / dpa

Helene und er hätten zehn wunderschöne Jahre gemeinsam erlebt – mit Höhen und Tiefen – wie alle anderen Paare. Seit 13 Jahren kennen sie sich. „Wir haben uns gegenseitig immer unterstützt. Wir sind gemeinsam erwachsen geworden. Ein Leben ohne Helene könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen“, schreibt Silbereisen.

Wohl auch deshalb haben die beiden nach Angaben des Sängers weiter gemeinsame Pläne: „Helene und ich sind nun kein Liebespaar mehr, doch wir haben nach wie vor gemeinsame Pläne: Wir möchten zum Beispiel irgendwann in den nächsten Jahren unsere erste gemeinsame TV-Show präsentieren!“

2008 bekannten sich Fischer und Silbereisen zu ihrer Liebe

Ihr Privatleben hielten Helene Fischer und Florian Silbereisen überwiegend geheim – vor der Kamera gab es entspannte Professionalität.

Foto: Guenter Hofer/SchwabenPress / imago/HOFER

Fischer und Silbereisen hielten ihre Beziehung eher privat. Ohnehin geben beide eher selten Interviews, die meisten Auftritte in Schlagershows waren eher künstlerischer denn intimer Natur. Dass sie sich liebten, bestätigten sie öffentlich 2008.

Gelegentlich beteuerten sie sich trotzdem gegenseitig auch vor Publikum ihre Gefühle. Etwa beim „Bambi“ 2017. Von der Bühne aus erklärte Fischer: „Da ist jemand, der mich auffängt, mich in den Arm nimmt und mir die Last nimmt.“ Und dass sie dankbar sei für Silbereisen, der ihr Zuhause sei.“

2016 hatte er wiederum sie zu Tränen gerührt – er machte ihr Komplimente, sagte, er sei sehr stolz, dass zwischen vielen schönen Frauen im Saal „die Allerschönste heute mit mir hier ist.“

FischerInterview im Juni: „Er ist mein Traummann“

Erste Begegnung 2005 beim „Hochzeitsfest der Volksmusik“.

Foto: Tinkeres / imago/Tinkeres

Im Mai feierte das Paar zehnten Jahrestag. Mit dem österreichischen Radiosender „Ö3“ sprach Helene Fischer im Juni über ihn – und klang noch schwer verliebt: „Er ist mein Traummann, ganz klar. Sein ganzes Wesen, wie er mit einer Frau umgeht. Ich liebe sein Äußeres, eigentlich liebe ich alles an ihm. Sein Wesen, seine Art – er ist ein ganz toller Mensch.“

Das erste Mal trafen die beiden 2005 aufeinander – Helene war noch ganz frisch im Geschäft, Silbereisen moderierte und war als „Traum-Schwiegersohn“ bekannt. Die Sendung 2005 hieß „Hochzeitsfest der Volksmusik“ – ein Titel, der zumindest für die beiden keine Realität wurde.

Dabei war die Liebe offenbar groß: Silbereisen hatte sich sogar ein Tattoo mit dem Gesicht seiner Liebsten stechen lassen. Was damit jetzt passiert, ist unklar.

Sie wollen Freunde bleiben – und keinen Rosenkrieg

Helene Fischer und Florian Silbereisen 2009 auf dem Oktoberfest.

Foto: Ursula Düren / dpa

Laut Helene Fischers Brief auf Facebook wollen die beiden einen Rosenkrieg verzichten – im Gegenteil: „Wir gehen hier als Freunde gestärkt raus und werden nicht zulassen, dass sich uns die Medien auch nur ansatzweise in den Weg stellen oder uns gegeneinander ausspielen.“

Der Post löste binnen weniger Minuten Tausende Reaktionen aus:

Nicole S. schreibt: „Tolle und ehrliche Worte von einer Klasse Frau. Respekt für solch ehrliche Worte.“

Astrid S.: „Schade – Ich fand ihr seid ein absolut tolles Paar“

Lisa H.: „Dir, liebe Helene, alles Liebe und Gute für das, was alles kommt. Du bist stark genug, um über das Geschwätz hinweg zu sehen.“

Monika W.: „Ach Helene..das sind Neuigkeiten...nicht schön...aber ich verneige mich vor euch für die offenen Worte.“

Fischer will Mutter werden – gerade war sie auf der Vogue

Fischer hatte zuletzt keinen Hehl daraus gemacht, dass sie sich Nachwuchs wünscht. Bei der Präsentation ihres Albums in München hatte sie im Mai 2017 gesagt, „eines Tages werde ich Mama sein“. Ebenfalls in dem Jahr hatte Helene Fischer Florian Silbereisen eine Liebeserklärung geschickt.

Fischer hatte gerade das Cover der deutschen „Vogue“ geziert. Mit ihrem Weihnachtsalbum ist sie bereits wieder in den deutschen Charts. In den kommenden Tagen hat Fischer keine Auftritte – ihre „Helene Fischer Show“, die am ersten Weihnachtstag im ZDF läuft, ist bereits seit Tagen aufgezeichnet. (ses)