Helene Fischer: Fans empört wegen Video mit Thomas Seitel

Sie singen über Liebe – die eigene ist vorbei. Helene Fischer und Florian Silbereisen haben sich getrennt. Ihr Neuer wohnt in Berlin.

Berlin. Helene Fischers neue Beziehung zu Thomas Seitel war die Überraschung kurz vor Weihnachten. Nach dem Aus ihrer Beziehung zu Florian Silbereisen hat die Sängerin jetzt ein Video in den sozialen Netzwerken gepostet, das einige Fans bitter aufstoßen lässt.

In dem Video ist die Sängerin mit ihrer Crew zu sehen, darunter auch ihr neuer Freund Seitel, der auch im Artistik-Team ist. Das alleine ist nicht der Grund für die Aufregung. Viel mehr geht es um die Zeilen, die Helene Fischer Fischer dazu singt.

„Nur mit dir möcht’ ich die Welt von oben sehen. Nur mit dir möcht’ ich auf allen Gipfeln stehen. Alles würde ich mit dir riskieren. Zusammen kann uns beiden nichts passieren.“ Und weiter: „Für alle Zeit bist du ein Teil von mir. Liebe ist unendlich nur mit dir.“

Ob Fischer das Video wirklich ausschließlich ihrem neuen Freund Thomas Seitel widmete, ist zwar nicht klar. Trotzdem sorgt das Video für Empörung. Eine Auswahl der Nutzerkommentare:

„Du bist mir richtig unsympathisch geworden!! 10 Jahre mit Flo und dann so einen wie den Seitel, geht gar nicht!“

„Wer liebt, verletzt nicht. Sie hat ihn nicht geliebt, sondern die Liebe geheuchelt. Das ist meine Meinung.“

„Ganz toll, ein Mann, der Sie von Beginn an begleitet hat, wird einfach abserviert.“

Darunter mischen sich aber auch einige Nutzer, die darauf aufmerksam machen, dass das Video nicht nur Thomas Seitel, sondern ihrer ganze Crew sowie ihren Fans gewidmet sein könnte.

Altes Interview mit Thomas Seitel sorgt für Wirbel

Helene Fischers neuer Freund steht seit Bekanntwerden ihrer Beziehung im Mittelpunkt des Interesses der Fischer-Fans. Der Hessische Rundfunk hatte ein altes Interview mit ihm aus seinem Archiv gekramt, in dem Seitel intensiv über seine Beziehung zu ihr spricht. Es wurde schon im Oktober geführt.

Es sei eine Ehre, Helene Fischer in den Armen zu halten, sagte Seitel damals. Es mache unglaublich viel Spaß, „das muss ich ganz ehrlich sagen.“ Er ziehe seinen Hut vor Helene. „Wir als Akrobaten waren irgendwann schon müde, sie hat das jeden Abend knallhart durchgezogen, da hat man einfach irgendwann auch gemerkt, wie professionell sie ist.“

Helene Fischers neuer Freund: „Arbeitsbeziehung“

Interessant wird es, als Thomas Seitel darauf angesprochen wird, dass Helene Fischer gut aussehe. Anstatt etwas Konkretes zu sagen, nickt Seitel nur. „So ist es, ja.“ Ob die Sängerin zu diesem Zeitpunkt schon von Florian Silbereisen getrennt und schon mit Thomas Seitel zusammen war, ist unklar.

Thomas Seitel war lange Zeit Wettkämpfer, wie hier auf einem Foto aus dem Jahr 2011 zu sehen ist.

Foto: Klaus Schwabenland (ksp) / imago/Sportsword

Fest steht: Die beiden sind schon eine Weile auseinander, haben ihren Beziehungsaus aber vorerst geheim gehalten.

In dem HR-Interview wird Seitel auch gefragt, ob Silbereisen schon mal eifersüchtig gewesen sei, weil sich Seitel und Fischer häufig ziemlich nahe kommen.

„Nein, also das Ganze ist natürlich ein Arbeitsverhältnis, was wir da haben. Natürlich muss sie mir nah kommen in der Luft, weil sie nicht runterfallen möchte und ich nicht möchte, dass sie runterfällt. Deswegen war das die Notwendigkeit, dass wir so nahe gekommen sind. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht“, sagte er.

Trennung von Florian Silbereisen

Helene Fischer mit Thomas Seitel 2017 bei der Aufzeichnung der "Helene Fischer Show" in Düsseldorf .

Foto: dpa Picture-Alliance / Rolf Vennenbernd / picture alliance / dpa

Die Trennung von Helene Fischer und Florian Silbereisen war am Mittwoch vor Weihnachten bekannt geworden – für viele Fans ein großer Schock. Kurz vor Weihnachten hatten sie nicht mit einer solchen Hiobs-Botschaft von einem der beliebtesten Paare Deutschlands gerechnet.

Immerhin: Sie wollen Freunde bleiben. Laut „Bild“ hatten das Ex-Paar den Tag nach Bekanntwerden der Trennung gemeinsam verbracht und die vielen Nachrichten ihrer Fans gelesen.

Sonst steht Thomas Seitel bei Auftritten mit der Sängerin auf der Bühne, wirbelt sie in akrobatischen Einlagen durch die Luft. Für die neue Liebe soll er sogar seine Verlobung mit seiner Freundin gelöst haben. Doch wer ist er?

Laut einer früheren Version seiner Website wohnt Seitel in Berlin. Er studierte Sport und Journalismus an der Uni Köln und war zunächst professioneller Wettkampfturner, bevor er seinen Fokus auf die Bühne verlegte. Unter anderem lernte er Luftakrobatik bei „Cirque du Soleil“-Trainer Victor Fomine in Montreal.

Helene Fischers neuer Freund auf Cover von Schwulen-Magazin

Lustiger Fakt über Helenes neuen Freund: 2008 versuchte er, den Weltrekord für die meisten gleichzeitig getragenen Unterhosen zu erlangen, trat gegen einen anderen Teilnehmer in einer Probe bei einer RTL-Show an. Seitel gelang es schließlich – 82 Unterhosen auf einmal trug er. Seitdem steht er im Guiness-Buch der Rekorde.

Er posierte 2016 sogar für das Cover des Schwulen-Magazins „Mate“ – und zog dafür auch sein T-Shirt aus, wie auf einem YouTube-Video zu sehen ist.

Thomas Seitel gehört zum Tour-Team von Helene Fischer.

Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

„Thomas war einer der coolsten Jungs, die wir in den letzten Jahren so vor der Kamera hatten. Wir haben ihn von McFit Models vorgeschlagen bekommen, mit denen wir schon sehr lange zusammenarbeiten“, sagte der „Mate“-Chefredakteur zu „Bild“.

Thomas Seitel löste offenbar seine Verlobung

Auch er soll „Bild“ zufolge bis vor Kurzem eine Beziehung gehabt haben – und für seine neue Liebe Helene Fischer sogar die Verlobung aufgelöst haben. Unter anderem soll das Cover-Foto der aktuellen Fischer-DVD von seiner Ex stammen. Die Zusammenarbeit sei nun beendet worden.

Thomas Seitel (links) und ein Konkurrent proben bei RTL für eine TV-Show einen Weltrekordversuch – möglichst viele Unterhosen anzuziehen. Seitel schaffte später 82 und erlangte den Rekord-Titel.

Foto: Hermann J. Knippertz / picture alliance / AP

Seine Ex soll Fischer auch über Fotoaufnahmen hinaus kennen: Sie stand wie Thomas Seitel selbst mit der Sängerin als Tänzerin bei ihren Auftritten auf der Bühne. Außerdem hat sie dem Bericht zufolge als Fotografin und Visagistin mit Fischer zusammengearbeitet.

Fischer und Silbereisen wollen Freunde bleiben

Nachdem das Beziehungs-Aus von Helene Fischer und Florian Silbereisen bekannt wurde, schrieb Helene Fischer: „Wir sind zwar schon eine Weile getrennt, haben für uns aber auch erst einmal die Lage sortieren müssen und das braucht Zeit, denn auch wenn die Liebe schleichend geht, wirft man eine Beziehung nicht einfach nach 10 Jahren bedeutungslos hin.“

Silbereisen erklärte auf Facebook: „Wenn es nun Bilder von Helene mit einem anderen Mann gibt, dann möchte ich nur klarstellen, dass ich Thomas schon lange kenne, er ein toller Kerl ist und ich den beiden ganz viel Glück wünsche.“

2008 bekannten sich Fischer und Silbereisen zu ihrer Liebe

Ihr Privatleben hielten Helene Fischer und Florian Silbereisen überwiegend geheim – vor der Kamera gab es entspannte Professionalität.

Foto: Guenter Hofer/SchwabenPress / imago/HOFER

Fischer und Silbereisen hielten ihre Beziehung eher privat. Ohnehin geben beide eher selten Interviews, die meisten Auftritte in Schlagershows waren eher künstlerischer denn intimer Natur. Dass sie sich liebten, bestätigten sie öffentlich 2008.

Gelegentlich beteuerten sie sich trotzdem gegenseitig auch vor Publikum ihre Gefühle. Etwa beim „Bambi“ 2017. Von der Bühne aus erklärte Fischer: „Da ist jemand, der mich auffängt, mich in den Arm nimmt und mir die Last nimmt.“ Und dass sie dankbar sei für Silbereisen, der ihr Zuhause sei.“

2016 hatte er wiederum sie zu Tränen gerührt – er machte ihr Komplimente, sagte, er sei sehr stolz, dass zwischen vielen schönen Frauen im Saal „die Allerschönste heute mit mir hier ist.“

Erste Begegnung 2005 beim „Hochzeitsfest der Volksmusik“.

Foto: Tinkeres / imago/Tinkeres

Das erste Mal trafen die beiden 2005 aufeinander – Helene war noch ganz frisch im Geschäft, Silbereisen moderierte und war als „Traum-Schwiegersohn“ bekannt. Die Sendung 2005 hieß „Hochzeitsfest der Volksmusik“ – ein Titel, der zumindest für die beiden keine Realität wurde.

Dabei war die Liebe offenbar groß: Silbereisen hatte sich sogar ein Tattoo mit dem Gesicht seiner Liebsten stechen lassen. Was damit jetzt passiert, ist unklar.

Fischer will Mutter werden – gerade war sie auf der Vogue

Fischer hatte zuletzt keinen Hehl daraus gemacht, dass sie sich Nachwuchs wünscht. Bei der Präsentation ihres Albums in München hatte sie im Mai 2017 gesagt, „eines Tages werde ich Mama sein“.

Fischer hatte gerade das Cover der deutschen „Vogue“ geziert. Mit ihrem Weihnachtsalbum ist sie bereits wieder in den deutschen Charts. In den kommenden Tagen hat Fischer keine Auftritte – ihre „Helene Fischer Show“, die am ersten Weihnachtstag im ZDF läuft, ist bereits seit Tagen aufgezeichnet. (bekö/ses/jha)

