Feuer in Malibu: Was im Safe von Thomas Gottschalk übrig blieb

Ungewöhnlicher Leserbrief an den „Spiegel“: Darin erzählt Thomas Gottschalk, was in seinem Safe war – und zeigt den verkohlten Inhalt.

Hamburg/Los Angeles. Für viele Menschen ist der Verlust ihres Hab und Guts nach einem Hausbrand das Ende. Auch Moderator Thomas Gottschalk verlor im November wie viele andere Menschen bei den Waldbränden in Kalifornien sein Anwesen in Malibu. Doch der 68-Jährige blieb erstaunlich entspannt.

Offenbar sind auch viele wichtige Unterlagen dem Feuer zum Opfer gefallen, auch der Inhalt des Familiensafes. „In dem Safe, in dem alle Urkunden und Dokumente meiner gesamten Familie verglüht sind (der Safe war „Made in Germany" und „feuersicher") befand sich auch mein Bayerischer Verdienstorden“, schrieb der Moderator in einem Leserbrief an den „Spiegel“. „Jetzt sieht er wenigstens so aus, als hätte ich ihn mir erkämpft. Es grüßt der Phoenix aus der Asche.“

„Erhebung in den Heldenstatus“

Gottschalk bedankte sich mit einem Leserbrief, der im aktuellen „Spiegel“ abgedruckt ist samt einem Foto des verglühten Ordens, „in aller Form für die Erhebung in den Heldenstatus“.

Ein Leser hat uns geschrieben. Herr Gottschalk, 68, aus Los Angeles. Wir hatten ihn in der #Chronik2018 zu einem der Helden des Jahres ernannt, nachdem sein Haus abgebrannt und er damit äußerst gelassen umgegangen war.... (aus dem neuen @DerSPIEGEL) pic.twitter.com/YyrhQ1DQdG — Alexander Kühn (@kuehnalex) December 15, 2018

„Der Spiegel“ hatte Gottschalk in seiner Chronik 2018 zu einem der Helden des Jahres gekürt, nachdem sein Haus abgebrannt und er damit gelassen umgegangen war.

Bayerische Auszeichnung von Edmund Stoiber verliehen

Den Bayerischen Verdienstorden hatte Gottschalk 2001 aus den Händen des damaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber (CSU) erhalten, unter anderem neben dem damaligen Bundesinnenminister Otto Schily (SPD) und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus.

Es sind nur noch Überreste zu sehen: Thomas Gottschalk verlor bei den Waldbränden in Kalifornien sein Hab und Gut. Seine Villa in Malibu brannte fast vollständig ab. Foto: Reed Saxon / dpa

Der Entertainer und seine Frau Thea wohnten seit 1990 in Kalifornien. Foto: STRINGER / REUTERS

Als das Feuer ausbrach, hielt sich Thea Gottschalk in dem Haus auf. Sie konnte nur die Katzen und ein Auto retten. Foto: Reed Saxon / dpa

Die berühmte Mühle, die auf dem Anwesen stand, ist abgebrannt. Foto: Reed Saxon / dpa

Schuld ist das „Woolsey“-Feuer, das nahe Malibu wütet. Foto: Reed Saxon / dpa



In den Flammen verbrannte auch Gottschalks Rilke. Er hatte das Gedicht „Der Panther“ in der Handschrift von Rainer Maria Rilke an der Wand hängen. Foto: Reed Saxon / dpa

Das Feuer war gnadenlos und zerstörte einen Wert von mehreren Millionen Euro. Foto: Reed Saxon / dpa



Die höchste Auszeichnung des Bundeslandes Bayern erhalten Menschen als „Zeichen ehrender und dankbarer Anerkennung für hervorragende Verdienste um den Freistaat“.

Eigentlich wollte Thomas Gottschalk Lehrer werden. In München studierte er Germanistik und Geschichte für die Grund- und Hauptschule. Doch dann entdeckte er das Radio für sich. Foto: imago stock&people

Ab den 70er-Jahren arbeitete er für den Bayerischen Rundfunk, zu dem er ab Januar 2017 auch wieder zurückkehrt. Ab dem 8. Januar 2017 wird er jeden ersten Sonntag im Monat von 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr zu hören sein. Anfang der Achtziger holte ihn Frank Elstner zu Radio Luxemburg. In der Zeit war Gottschalk auch im Fernsehen zu sehen: Er moderierte zum Beispiel „Pop Stop“ oder „Telespiele“. Foto: imago/Rolf Hayo

Die 70er-Jahre waren ein aufregendes Jahrzehnt: Damals heiratete Gottschalk auch seine Frau Thea. Foto: HeinzxBrowers / imago

Das Paar hat zwei Söhne. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Ein weiterer Höhepunkt in der Karriere: Von 1982 bis 1984 moderierte Gottschalk die Musikshow „Thommys Pop-Show“. 1984 fand ein Pop-Festival in der Dortmunder Westfalenhalle statt, bei dem unter anderem die Band „U2“ mit Sänger Bono (links) und Bassist Adam Clayton (rechts) spielte. Foto: imago stock&people



Der große Erfolg kam dann mit der ZDF-Sendung „Na sowas!“. Die Zuschauer liebten ihren Thommy für seine Spontaneität und seine lockeren Outfits. Viele internationale Stars kamen in die Show. 1986 war Bob Geldof zu Gast. Foto: imago stock&people

1985 plauderte Gottschalk mit Joan Collins. Foto: imago stock&people

Auch Moderator Günther Jauch folgte 1987 einer Einladung in die Show. Beide trafen sich im Laufe der Jahre immer wieder vor der Kamera und moderierten gemeinsam Shows. Foto: imago stock&people

Auch im Kino konnte Gottschalk Erfolge erzielen: Ab 1981 drehte er mit Mike Krüger (r.) die Filme „Piratensender Powerplay“, „Die Supernasen“, „Zwei Nasen tanken Super“ und „Die Einsteiger“. Kult! Foto: imago stock&people

Der Beginn von etwas Großem: Am 26. September 1987 startete Thomas Gottschalk als Moderator der beliebten Show „Wetten, dass...?“. Foto: imago stock&people



Gottschalk übernahm die Sendung von Showerfinder Frank Elstner (l.). Mit dem blonden Lockenkopf entwickelte sich „Wetten, das...?“ zu einer der erfolgreichsten Samstagabendshows. Foto: imago stock&people

Legendär sind die skurrilen Wetten der Wettkandidaten. Foto: imago stock&people / imago/Sven Simon

Alle großen Stars kamen in die Show. Zum Beispiel 1994 Günther Jauch,... Foto: imago stock&people / imago/teutopress

... 2011 nahm Sänger Justin Bieber auf der „Wetten, dass...?“-Couch Platz.... Foto: imago stock&people

...und auch Robbie Williams und Model Naomi Campbell konnte Moderator Gottschalk ins deutsche Fernsehen locken. Foto: imago stock&people



Ab Oktober 2009 hatte „Wetten, dass...?“ ein Moderatorenduo: Gottschalk holte sich Michelle Hunziker als Co-Moderatorin. Foto: imago stock&people

Lässige Einfahrt in die Stierkampfarena von Palma: Beliebt waren auch die Sommersendungen von „Wetten, dass..?“ auf Mallorca. Gottschalk präsentierte der Fernsehnation eine Megashow mit Superstars. Foto: imago stock&people

Thomas Gottschalks Abschied von „Wetten, dass...?“ beginnt am 4. Dezember 2010, als sich Wettkandidat Samuel Koch in der Show schwer verletzt. Er bleibt querschnittsgelähmt. Danach gibt Gottschalk nach mehr als 20 Jahren „Wetten, dass...?“ auf – es liege „ein Schatten auf der Sendung“, sagt er. Foto: Robert Schlesinger / dpa

Der Abschied: Am 3. Dezember 2011 moderiert Gottschalk seine letzte „Wetten, dass...?“-Show. Foto: imago stock&people

Thomas Gottschalk war aber nicht nur fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen tätig, sondern auch für den Privatsender RTL. In den 90er-Jahren moderierte er die „Disney Filmparade“. Foto: imago stock&people / imago/Hermann J. Knippertz



Und ein erneutes Wiedersehen mit Kollege Günther Jauch. Die beiden präsentierten von 1989 bis 1991 eine große Nachmittagsshow von der internationalen Funkausstellung in Berlin. Das Erfolgsprogramm: Spiele, Musik, Talk mit Gästen... Foto: Star-Media / imago

... und natürlich das sich kabbelnde Moderatorenduo in geschmacklich fragwürdigen Outfits ... Foto: imago stock&people

... wie auch hier zu sehen. Foto: Star-Media / imago

Nach dem Ende von „Wetten, dass...?“ wechselte Gottschalk zur ARD. Dort lief mit mäßigem Erfolg „Gottschalk Live“, eine halbstündige Vorabend-Talkshow. Die Sendung wurde schnell eingestellt. Foto: Sven Hoppe / dpa

Dann wechselte der Moderator zum Sender RTL. Dort saß er beim „Supertalent“ in der Jury. In der Live-Show „Die 2 – Gottschalk & Jauch gegen alle“ tritt der Moderator gemeinsam mit Günther Jauch gegen Studiokandidaten an und in „Back to School – Gottschalks großes Klassentreffen“ gibt es Treffen mit Promis und ehemaligen Schulkameraden. Foto: imago stock&people / imago/Karpe-Gora



Im Juni 2016 versuchte er es dann wieder mit einer großen Abendshow: In „Mensch Gottschalk“ plauderte er mit Gästen drei Stunden lang über Themen und Menschen, über die das ganze Land spricht. Foto: RTL

Seit 2017 ist Gottschalk wieder im Radio zu hören. Er moderiert einmal im Monat eine Sendung auf „Bayern 1“. Foto: Matthias Balk / dpa

In der SAT.1-Sonntags-Show „Little Big Stars“ lud Deutschlands größter Entertainer ab April 2017 besonders begabte Kinder aus der ganzen Welt ein – allerdings nur drei Folgen lang. Foto: Willi Weber / SAT.1

„Ich habe ,Little Big Shots’ in den USA gesehen und war sofort begeistert. Die Show ist perfekt für Kinder, Eltern und Großeltern – bin ich alles – und sie funktioniert ohne große Stars, denn die kleinen sind viel lustiger“, so Gottschalk über das Projekt. Foto: Willi Weber / SAT.1



Gottschalk wurde im fränkischen Bamberg geboren und begann seine Medienkarriere beim Bayerischen Rundfunk. (dpa/aba)