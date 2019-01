Mutter und Baby sterben nach Geburt - Todesursache geklärt

In einer Kumbacher Klinik starben Mutter und Baby kurz nacheinander (Symbolfoto).

Kulmbach. Nach dem Tod einer Mutter und ihres Babys kurz nach der Geburt ist jetzt geklärt, woran sie gestorben sind. Eine Obduktion hat ergeben, dass Blutungen für den Tod der beiden verantwortlich waren. Wie die „Frankenpost“ berichtet, sei das Baby an einer Hirnblutung gestorben.

Auch bei der Mutter sei es zu einer inneren Blutung gekommen. Laut Obduktionsgutachten kam es in der Folge zu einem „Volumen-Mangel-Schock“. Die Frau sei demnach verblutet, wie es weiter heißt. Dem Gutachten zufolge treffe die Ärzte keine Schuld.

Mutter und Baby kurz nach Geburt gestorben

Wie der Oberstaatsanwalt der „Frankenpost“ sagte, gebe es „keine aktuellen Verschuldensvorwürfe oder Anhaltspunkte für ein Verschulden der Ärzte.“ Dennoch will die Staatsanwaltschaft zur Sicherheit ein zweites Gutachten einholen.

Nach dem tragischen Verlust hatte zuvor der Vater über seine Trauer gesprochen. Im Gespräch mit „Focus Online“ berichtete er davon, dass er den Anblick seiner toten Frau nie vergessen wird.

Er erzählte, dass er in den Operationssaal gestürmt sei, weil ihm die Ärzte zunächst verweigert hätten, sich von seiner Frau zu verabschieden. Er habe dann seiner Freundin ein letztes Mal über den Arm gestreichelt.

Trotz des Schicksalsschlags wolle er weiter kämpfen: „Aber das Leben muss nun irgendwie weitergehen“,sagt er. „Für Regina und Ferdinand werde ich weiter stark sein“, sagte er zum Portal „Infranken.de“.

Vater konnte kaum schlafen

Er bekomme die Bilder seiner toten Frau und seines toten Kindes nicht mehr aus dem Kopf, sagt er. „Ich habe sogar noch die Nabelschnur durchgeschnitten“, erinnerte sich der Vater in einem Interview mit infranken.de.

Geschlafen habe er kaum, sagte er. Sie hätten den Plan gehabt, bald zu heiraten, womöglich auch ein Haus zu bauen. „In der Wohnung ist schon alles eingerichtet, im kleinen Bettchen liegt bereits der erste Strampler bereit“, sagte er.

In Kulmbach waren am Samstag Mutter und Neugeborenes kurz nach der Geburt gestorben. Wie die „Neue Presse“ berichtet, sei zunächst das Baby und wenig später die Mutter bei einer Operation gestorben. Die Polizei hatte eine Obduktion angeordnet. Für den Vater waren mindestens 10.000 Euro an Spenden zusammengekommen.

Die Geburt verlief zunächst normal. Die Frau habe auf eine schmerzstillende Periduralanästhesie (PDA) verzichtet, wie es heißt.

Der Junge habe nicht geatmet. Mit einer Reanimation hätten die Ärzte versucht, das Kind wiederzubeleben. Das sei erfolglos geblieben. Anschließend sei die Mutter operiert worden. „Ich liebe dich, bis dann, dann trinken wir einen Kaffee“, soll der Vater zu seiner Frau gesagt haben.

Frau überlebt Operation nicht

Doch dazu kam es nicht. Die Frau überlebte die Operation nicht. Warum, ist genauso unklar wie die Todesursache des Babys. Zum Zeitpunkt der Geburt sei die Klinik gut ausgestattet gewesen, wird der leitende Arzt der Geburtshilfe vom Blatt zitiert.

Darunter seien auch Mediziner gewesen, die bereits Tausende Geburten durchgeführt haben. „Wir sprechen allen Hinterbliebenen ausdrücklich unser Beileid aus“, sagte der Arzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Noch ist weiter unklar, wie es zu der Tragödie kommen konnte. Laut infranken.de müssen die Behörden weiter auf die Gutachten der Obduktion von Mutter und Baby warten. Das könne noch mehrere Wochen dauern.

Spendenaktion für trauernden Vater

Freunde haben eine Spendenaktion für den trauernden Vater auf Facebook gestartet. Er selbst sagt, dass in der Wohnung schon alles eingerichtet gewesen sei. Sobald er am bereits herausgelegten Strampler vorbeilaufe, steche es ihm im Herzen. „Es wird dauern, bis ich registriere, alleine zu sein“, sagt er zu „Infranken.de“.

„Aber das Leben muss nun irgendwie weitergehen“,sagt er weiter. „Für Regina und Ferdinand werde ich weiter stark sein.“ Zu „Focus Online“ sagte er: „Ich sorg‘ dafür, dass alles weiterläuft. Ich werde alles vollenden, was Regina und ich noch vorhatten.“ (bekö/hip)