Nürnberg: Messerattacke auf drei Frauen - DNA-Test führte zu Festnahme

Nürnberg. Nach den Angriffen auf drei Frauen in Nürnberg ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Ein 38-Jähriger sei bereits seit dem Nachmittag in Untersuchungshaft, teilte die Polizei Mittelfranken am Samstagabend mit. Zuerst hatte die „Süddeutsche Zeitung“ darüber berichtet.

Er sei durch einen DNA-Test ins Visier der Ermittler geraten und dringend tatverdächtig. Weitere Details sollen auf einer Pressekonferenz vom bayerischen Innenminister Joachim Herrmann mitgeteilt werden. Sie findet am Sonntag, 12.30 Uhr, statt. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks soll der Verdächtige aus Berlin kommen.

Ein terroristischer Hintergrund sei jetzt aber ausgeschlossen, sagte eine Sprecherin der Polizei zum Blatt. Zudem sei jetzt klar, dass sich Täter und Opfer nicht gekannt haben. Aufgrund der Verunsicherung in der Bevölkerung wollte man so früh wie möglich über eine Festnahme informieren.

Nürnberg: Frauen niedergestochen – das Wichtigste in Kürze:

Am Donnerstagabend wurden drei Frauen in Nürnberg niedergestochen

Die Polizei suchte mit einem riesigen Aufgebot nach dem Täter

Am Samstag nahm sie einen Verdächtigen fest

Er soll laut Bayerischem Rundfunk aus Berlin stammen

Die Beschreibung, die die Frauen abgegeben hätten, würden zum Verdächtigen passen, heißt es weiter. Der DNA-Test habe zudem Übereinstimmung mit an den Frauen gefundenen Spuren erzielt. Wo sie gefunden wurden, wollte der Sprecher laut „SZ“ nicht mitteilen.

Nürnberger Polizei widersprach Meldung über Festnahme in der Nacht

Nach der Tat fahndete die Nürnberger Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Täter.

Foto: Daniel Karmann / dpa

Wie die Zeitung unter Berufung auf ein Online-Portal weiter berichtet, hatte es in der Nacht schon Meldungen über eine Festnahme gegeben. Dies habe die Polizei zunächst dementiert. Mehrere Personen seien aber überprüft und auch festgehalten worden, hieß es seitens der Ermittler.

Drei Frauen waren am Donnerstagabend in Nürnberg mit Stichen schwer verletzt worden, zwei von ihnen schwebten vorübergehend in Lebensgefahr. Der Polizei zufolge sei nicht auszuschließen, dass die Angriffe in nahe beieinander liegenden Straßen im Stadtteil St. Johannis von demselben Täter begangen wurden.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann will am Sonntag mehr Details zur Festnahme bekanntgeben.

Foto: Ronny Hartmann / dpa

Konkrete Beschreibung des Täters

Die Mordkommission nahm mit 40 Beamten die Ermittlungen auf. Beamte suchten mit Hunden und Hubschraubern nach dem oder den Tätern – bislang ohne Erfolg. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gab es nach Polizeiangaben zunächst nicht. Die Tatwaffe ist noch nicht bekannt.

Auch in der Nacht zu Freitag ging die Suche weiter. Dabei wurden mehrere Personen überprüft.

Stich-Attacken in Nürnberg – so liefen die Angriffe ab:

Gegen 19.20 Uhr kam ein Mann einer 56 Jahre alten Fußgängerin entgegen und stach ihr in den Oberkörper.

kam ein Mann einer 56 Jahre alten Fußgängerin entgegen und stach ihr in den Oberkörper. Gegen 22.45 Uhr stach ein Mann nur wenige Straßen weiter unvermittelt auf eine 26-Jährige ein, die gerade nach Hause lief.

stach ein Mann nur wenige Straßen weiter unvermittelt auf eine 26-Jährige ein, die gerade nach Hause lief. Kurz darauf stach ein Mann auf eine 34-Jährige ein.

Die Frauen erlitten lebensgefährliche Verletzungen und wurden notoperiert. Inzwischen sind sie nicht mehr in Lebensgefahr.

Auch Fernsehteams sind in Nürnberg vor Ort und berichten über den Fall.

Foto: Daniel Karmann / dpa

Auf Twitter rief die Polizei die Bevölkerung dazu auf, vorsichtig zu sein. Und warnte vor dem flüchtigen Täter:

Wir zeigen verstärkte Präsenz und fahnden mit Hochdruck. Bei verdächtigen Wahrnehmungen #Notruf 110 wählen. Bitte vorsichtig sein, der Täter könnte weiterhin mit einem #Messer bewaffnet sein. — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) December 14, 2018

Polizei sucht mit dieser Beschreibung nach Täter

Laut einer Mitteilung der Polizei liegen unterschiedliche Personenbeschreibungen der oder des Unbekannten vor:

Er ist zwischen 25 und 30 Jahre alt.

Er ist zwischen 175 und 180 cm groß, dunkelblond und kräftig.

Über die Bekleidung gibt es ebenfalls ungleiche Angaben: orange Jogginghose, schwarze Jacke, blaues Jackett.

Trotz der unterschiedlichen Aussagen der Frauen kurz nach den Attacken ging die Polizei dem Sprecher zufolge von einem Täter aus.

Eine Google-Maps-Karte, wo St. Johannis in Nürnberg liegt:

Auf einer Pressekonferenz am Freitagmittag gab die Polizei neue Details bekannt. Kriminaldirektor Thilo Bachmann sprach von einer Wohnungsdurchsuchung. Es habe den Hinweis gegeben, dass der Täter in eine Wohnung geflüchtet sei.

Als die Beamten die Wohnung durchsuchten, war diese aber leer. „Wir hatten 10 Streifen sowie zivile Kräfte im Einsatz“, sagte Bachmann über die insgesamt an der Fahndung beteiligten Einsatzkräfte.

Die Polizei gibt auf einer Pressekonferenz weitere Details bekannt.

Foto: Daniel Karmann / dpa

Das erste Opfer sei völlig unvermittelt angegriffen worden, ohne dass der Täter etwas gesagt habe. „Es hat keine Kommunikation stattgefunden“, so Bachmann. Eine Verbindung zwischen Täter und Opfern gibt es nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht. Der Mann habe sie wohl völlig zufällig ausgewählt.

Angriffe mit Messern sind immer wieder ein Thema in Deutschland. Messerangriffe sollen künftig bundesweit erfasst werden. (les/dpa)