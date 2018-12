Messerangriffe auf drei Frauen in Nürnberg – Lebensgefahr

In der Innenstadt von Nürnberg sind am Donnerstagabend drei Frauen nacheinander niedergestochen worden. War es derselbe Täter?

Nürnberg. Drei Frauen sind am Donnerstagabend in Nürnberg mit Stichen schwer verletzt worden, zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr: Der Polizei zufolge sei nicht auszuschließen, dass die Angriffe in nahe beieinander liegenden Straßen im Stadtteil St. Johannis von demselben Täter begangen wurden.

Die Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Beamte suchten mit Hunden und Hubschraubern nach dem oder den Tätern – bis zum frühen Freitagmorgen ohne Erfolg. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gab es nach Polizeiangaben zunächst nicht. Die Tatwaffe ist noch nicht bekannt.

Notoperationen im Krankenhaus

Gegen 19.20 Uhr kam ein Mann einer 56 Jahre alten Fußgängerin entgegen und stach ihr in den Oberkörper. Sie wurde in einem Klinikum notoperiert.

Gegen 22.45 Uhr stach ein Mann nur wenige Straßen weiter unvermittelt auf eine 26-Jährige ein, die gerade nach Hause lief.

Kurz darauf stach ein Mann auf eine 34-Jährige ein.

Die beiden letzteren Frauen erlitten lebensgefährliche Verletzungen und wurden ebenfalls notoperiert. Auch am frühen Freitagmorgen seien sie weiterhin in Lebensgefahr, sagte eine Polizeisprecherin.

Laut einer Mitteilung der Polizei liegen unterschiedliche Personenbeschreibungen der oder des Unbekannten vor: Zwischen 25 und 30 Jahre alt, zwischen 175 und 180 cm groß und kräftig. Über die Bekleidung gibt es ebenfalls ungleiche Angaben: orange Jogginghose, schwarze Jacke, blaues Jackett.

Angriffe mit Messern sind immer wieder ein Thema in Deutschland. Messerangriffe sollen künftig bundesweit erfasst werden. (les/dpa)