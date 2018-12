Türkei: Hochgeschwindigkeitszug entgleist in Ankara

Ankara. Bei einem Zugunglück in der Türkei sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Es gibt mehr als 40 Verletzte. Das sagte der Gouverneur der Provinz Ankara, Vasip Sahin. Ein Hochgeschwindigkeitszug ist in der Nähe von Ankara entgleist.

Der Zug war am frühen Donnerstagmorgen auf dem Weg von Ankara nach Konya. Dabei entgleiste er entweder in oder nahe der Station Marsandiz am Stadtrand von Ankara und krachte in eine Überführung. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Der Hochgeschwindigkeitszug ist in der Nähe von Ankara in eine Überführung gekracht.

Foto: SOCIAL MEDIA / REUTERS

Teile der Überführung seien auf zwei der Waggons gestürzt. Bilder zeigen umgekippte Waggons, zerrissenes Metall und fieberhafte Bergungsarbeiten.

Wieso der Zug entgleiste und wie schnell er unterwegs war, ist noch nicht bekannt. Auch Zahlen zu Verletzten oder Toten gibt es noch nicht. (hip/dpa)