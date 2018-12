Straßburg: Drei Tote nach Anschlag - Grenze zu Deutschland wird kontrolliert

Drei Tote nach Angriff in Straßburg

Nahe des Straßburger Weihnachtsmarkts tötete ein bewaffneter Angreifer am Dienstagabend drei Menschen und verletzte zwölf weitere. Frankreich verhängt höchste Sicherheitsstufe.

Nahe des Straßburger Weihnachtsmarkts tötete ein bewaffneter Angreifer am Dienstagabend drei Menschen und verletzte zwölf weitere. Frankreich verhängt höchste Sicherheitsstufe.

Drei Tote nach Angriff in Straßburg

Drei Tote nach Angriff in Straßburg Nahe des Straßburger Weihnachtsmarkts tötete ein bewaffneter Angreifer am Dienstagabend drei Menschen und verletzte zwölf weitere. Frankreich verhängt höchste Sicherheitsstufe.

Bei einem Anschlag in Straßburg sind drei Menschen getötet worden. Der Täter ist auf der Flucht. Er wurde aus Deutschland abgeschoben.

Attacke Terror in Straßburg: Drei Menschen tot, Täter auf der Flucht

Straßburg. Bei einem Angriff in der Nähe des Straßburger Weihnachtsmarkts sind am Dienstagabend drei Menschen getötet worden. Mindestens dreizehn seien verletzt worden, sechs davon schwer, teilte die örtliche Präfektur mit. Die Polizei geht von einem terroristischen Hintergrund aus. Der Täter sei identifiziert, aber noch auf der Flucht.

Frankreichs Regierung ließ nach dem Anschlag die höchste nationale Sicherheitswarnstufe ausrufen. Das bedeute verstärkte Kontrollen an den Grenzen des Landes.

Die französische Regierung schließt nicht aus, dass der Straßburger Attentäter nach Deutschland geflüchtet sein könnte.

Der Angreifer habe gegen 20 Uhr das Feuer in der Rue des Orfèvres im Stadtzentrum eröffnet. Zwischen 20 und 21 Uhr habe er sich zweimal einen Schusswechsel mit Sicherheitskräften im Patrouilleneinsatz geliefert. Laut der Nachrichtenagentur AFP ist er vor seiner Flucht von patrouillierenden Soldaten verletzt worden.

Laut dem Sender France Info entkam er mit einem Taxi, das er gestohlen hatte.

Terror-Anschlag in Straßburg – das Wichtigste in Kürze:

In der Nähe eines Weihnachtsmarktes in Straßburg hat ein Mann drei Menschen erschossen

Zwölf Menschen wurden verletzt

Die Polizei geht von Terror aus

Der Täter ist auf der Flucht

Er wurde 2017 aus Deutschland nach Frankreich abgeschoben

Die Grenze zu Deutschland wird kontrolliert

Täter gilt offenbar als radikalisiert

Es handele sich um einen 29-jährigen Straßburger, der als radikalisiert gelte. Er sei auf der Sicherheitsakte „Fiche S“ geführt worden, einer Liste von Personen, die verdächtigt werden, radikalisiert zu sein, meldete die Agentur unter Berufung auf die Präfektur.

Medienberichten zufolge sollte der Mann eigentlich am Dienstagmorgen verhaftet werden. Wie der Sender France Info am Dienstagabend unter Berufung auf Polizeiquellen berichtete, war er jedoch nicht zu Hause. Demnach wird ihm versuchter Mord vorgeworfen.

Verdächtiger wurde 2017 von Deutschland nach Frankreich abgeschoben

Laut „Figaro“ wurde der Verdächtige sowohl in Frankreich, als auch in Deutschland bereits mehrfach verurteilt. Nach Informationen der DPA wurde er vom Amtsgericht Singen wegen schweren Diebstahls zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.

Nachdem er seine Strafe verbüßt hatte, wurde er demnach 2017 von Deutschland nach Frankreich abgeschoben.

Offenbar hatte der mutmaßliche Täter Granaten in seiner Wohnung

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung Stunden vor den Schüssen sollen Granaten gefunden worden sein, wie France Info und die Zeitung „Le Parisien“ berichteten.

Mehrere Grenzübergänge zwischen Deutschland und Frankreich werden von der Bundespolizei kontrolliert.

Lange Wartezeiten an Grenze zwischen Frankreich und Deutschland

Wie ein Sprecher am Mittwochmorgen sagte, ist die Polizei in Kehl, Iffezheim, Breisach und Rheinau im Einsatz. Pendler von Deutschland nach Frankreich müssten sich auf Wartezeiten bis zu 90 Minuten einstellen, hieß es weiter.

Eingang des Weihnachtsmarktes: In Straßburg fielen Schüsse in der Innenstadt. Es gab mehrere Tote und Verletzte. Der Täter ist auf der Flucht. Foto: - / dpa

Der Schütze befindet sich auf der Flucht, er ist von den Behörden identifiziert worden. Foto: VINCENT KESSLER / REUTERS

Der flüchtige Täter ist laut Behörden auf der Sicherheitsakte „Fiche S“ geführt worden, einer Liste von Personen, die verdächtigt werden, radikalisiert zu sein. Foto: VINCENT KESSLER / REUTERS

Die Ermittler behandeln den Fall als Terrorakt. Frankreich hat noch immer hohe Sicherheitskontrollen aufgrund der Terrorakte der Vergangenheit. Foto: VINCENT KESSLER / REUTERS

Die Innenstadt in Straßburg ist Minuten nach dem Vorfall abgeriegelt. Foto: VINCENT KESSLER / REUTERS



Das Innenministerium bittet die Bürger, in ihren Häusern zu bleiben oder Restaurants und Geschäfte nicht zu verlassen. Foto: Violetta Heise / dpa

Auch das Europaparlament ist abgeriegelt. Foto: VINCENT KESSLER / REUTERS

Polizisten, Soldaten und eine Spezialeinheit sind in der Stadt unterwegs. Foto: VINCENT KESSLER / REUTERS

Polizisten, Soldaten und eine Spezialeinheit haben die Innenstadt abgeriegelt. Foto: VINCENT KESSLER / REUTERS

Die Polizei ist mit Sturmgewehren vor Ort. Foto: VINCENT KESSLER / REUTERS



Die Polizei geht von einem terroristischen Hintergrund aus. Foto: VINCENT KESSLER / REUTERS

Ermittler befragen Augenzeugen in einem Restaurant. Foto: Milja Rämö / dpa

Die Polizei pa­t­rouil­lie­rt. Foto: VINCENT KESSLER / REUTERS



Wie lange die Kontrollen noch andauern, sei unklar. „Wir sind auf die Kollegen in Frankreich angewiesen. Solange die Lage nicht bereinigt ist, werden wir weiter kontrollieren“, sagte der Polizeisprecher.

Nicht nur der Straßenverkehr, sondern auch der öffentliche Nahverkehr werde überprüft. Dazu zählt auch die grenzüberschreitende Tram D. Diese war in der Nacht bereits komplett gesperrt worden, inzwischen fährt sie aber wieder. Laut Polizei wird auch die Fußgänger- und Radfahrerbrücke Passerelle des Deux Rives zwischen Kehl und Straßburg kontrolliert.

Deutsche Polizisten kontrollieren an der deutsch-französischen Grenze in Kehl alle Fahrzeuge, die aus Straßburg heraus fahren.

Foto: Christoph Schmidt / dpa

Straßburger Innenstadt abgeriegelt

Weite Teile der Straßburger Innenstadt wurden von Dienstagabend an über Stunden abgeriegelt. Menschen wurden dazu aufgerufen, die Innenstadt in Richtung Norden zu verlassen und nicht in Richtung des südöstlich gelegenen Stadtteils Neudorf zu gehen. Dort war nach dem flüchtigen Tatverdächtigen gefahndet worden.

Die Polizei rief die Bürger dazu auf, Ruhe zu bewahren und den Anweisungen der Sicherheitskräfte zu folgen.

Die Regierung habe zusätzliche Kräfte mobilisiert, die auf dem Weg nach Straßburg seien, sagte Castaner. 350 Einsatzkräfte und mehrere Hubschrauber seien an der Fahndung beteiligt. Castaner selbst traf in der Nacht in Straßburg ein.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verlässt ein Krisentreffen.

Foto: POOL / REUTERS

Tailändischer Tourist unter den Opfern

Anti-Terror-Spezialisten der Pariser Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen übernommen. Die Untersuchung wurde unter anderem dem Inlandsgeheimdienst DGSI übergeben, wie Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur in Paris bestätigten.

Bei dem Terroranschlag ist auch ein Tourist aus Thailand getötet worden. Das Außenministerium in Bangkok bestätigte am Mittwoch, dass es sich bei einem der Opfer um einen 45 Jahre alten Mann handelt, der zusammen mit seiner Frau zu einem Urlaub in Frankreich war.

Das Paar war erst wenige Stunden zuvor eingetroffen. Die Frau blieb dem Ministerium zufolge unverletzt. Nach Medienberichten starb der Thailänder durch einen Schuss in den Kopf.

EU-Parlament zwischenzeitlich abgeriegelt

Das EU-Parlament ließ verlauten, dass zwischenzeitlich niemand das Gebäude verlassen konnte. Das Gebäude wurde abgeriegelt. Seine Arbeit setzte das Europaparlament zunächst dennoch fort.

Ein Sprecher von Parlamentspräsident Antonio Tajani bestätigte, dass das Plenum nicht unterbrochen worden sei. Erst am frühen Mittwochmorgen durften Abgeordnete und Mitarbeiter sich auf den Heimweg machen.

Tajani selbst schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter: „Dieses Parlament wird sich von Anschlägen von Terroristen oder Kriminellen nicht einschüchtern lassen.“ Er forderte: „Antworten wir auf terroristische Gewalt mit der Stärke der Freiheit und der Demokratie.“

Das Europäische Parlament wurde geschlossen, und niemand kann es bis auf weiteres verlassen. Abgeordnete und Mitarbeiter haben E-Mails oder SMS-Nachrichten erhalten, die sie auffordern, in Sicherheit zu bleiben. #strasbourgshooting https://t.co/h0orHjo4dw — Europaparlament (@Europarl_DE) December 11, 2018

Straßburger sollen in ihren Häusern bleiben

Laut Franceinfo evakuierte die Polizei die Innenstadt und brachte Passanten in umliegenden Bars unter. Die Präfektur hatte auf Twitter zuvor lediglich mitgeteilt, dass „ein Ereignis im Gange“ sei, und bat darum, keine Gerüchte in Umlauf zu bringen.

Événement en cours à Strasbourg, ne relayez pas de fausses rumeurs. pic.twitter.com/0g2MIVJwqX — Préfet de la région Grand-Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) December 11, 2018

Das französische Innenministerium sprach auf Twitter von einem „schwerwiegenden Ereignis“, das die öffentliche Sicherheit betreffe. Die Straßburger wurden aufgefordert, zu Hause zu bleiben.

🔴 Événement grave de sécurité publique en cours à #Strasbourg. Les habitants sont invités à rester chez eux. Plus d'informations à venir, suivez les consignes des autorités. pic.twitter.com/5t7offxqQ0 — Ministère de l'Intérieur - Alerte (@Beauvau_Alerte) December 11, 2018

Auch die deutsche Polizei reagierte. Die Bundespolizei Baden-Württemberg teilte auf Twitter mit, dass sie die Kontrollen an der deutsch-französischen Grenze verstärkt. Straßburg liegt im Osten Frankreichs, der Rhein bildet dort die natürliche Grenze zu Deutschland. Nächstgelegene deutsche Stadt ist Kehl.

#Strasbourg: Es wird weiterhin nach einer flüchtigen Person gefahndet. Der Verkehr der grenzüberschreitenden Tram D ist daher eingestellt. Sofern möglich vermeiden Sie bitte aktuell den Grenzübertritt im Bereich #Kehl. Unsere Kollegen sind mit der @PolizeiOG im Einsatz. *sl pic.twitter.com/kEWGp9BXiw — Bundespolizei Baden-Württemberg (@bpol_bw) December 11, 2018

Augenzeuge berichtet von Schüssen

„Ich war gerade im Geschäft einer Freundin, als wir plötzlich Schüsse hörten und viele Menschen in die entgegengesetzte Richtung laufen sahen“, sagte ein Zeuge France Info, der sich in der Nähe der Kathedrale aufgehalten habe. „Wir haben ein bisschen gewartet, bis wir hinausgingen. Eine Straßenecke weiter sahen wir dann zwei, drei Personen auf dem Boden, die sich nicht mehr bewegten.“

Die Weihnachtsmärkte in Straßburg ziehen jedes Jahr Millionen von Touristen an. Die Stadt ist Sitz zahlreicher europäischer Einrichtungen. Dort befinden sich etwa der Europarat, das Europaparlament und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte.

Reaktionen auf den Anschlag

• Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich „tief erschüttert“ über den Terroranschlag in Straßburg geäußert und die „feige Tat“ verurteilt. „Unsere Gedanken sind bei den Opfern, unser Mitgefühl gilt ihren Angehörigen“, schrieb der SPD-Politiker am Mittwochmorgen auf Twitter. Die Bundesregierung tue alles, um den französischen Freunden beizustehen, versicherte Maas.

Wir sind tief erschüttert vom Anschlag in #Straßburg und verurteilen diese feige Tat. Unsere Gedanken sind bei den Opfern, unser Mitgefühl gilt ihren Angehörigen. Wir tun alles, um unseren französischen Freunden beizustehen. — Heiko Maas (@HeikoMaas) December 12, 2018

• EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker twitterte, dass er die Schießerei aufs Schärfste verurteile. Straßburg sei ein Symbol des Friedens und der europäischen Demokratie, deren Werte man stets verteidigen werde.

• Regierungssprecher Steffen Seibert schrieb, man sei erschüttert über die schreckliche Nachricht. „Wir trauern um die Getöteten und sind mit unseren Gedanken und Wünschen bei den Verletzten.“

Frankreich ist in der Vergangenheit mehrfach von Terror-Attacken erschüttert worden. Der schwerwiegendste Anschlag ereignete sich am 13. November 2015 in Paris, als mehrere Attentäter an verschiedenen Orten 130 Menschen töteten und fast 700 verletzten.

Der Straßburger Markt sollte schon einmal Ziel eines Attentats sein: Im Jahr 2000 wurde ein geplanter Sprengstoffanschlag einer algerischen Gruppe rechtzeitig verhindert. (dpa/cho)