Mordfall Peggy: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

15 Jahre nach ihrem Verschwinden, findet ein Spaziergänger am 4. Juli 2016 Skelettteile in einem Wald zwischen dem thüringischen Rodacherbrunn und dem bayerischen Nordhalben. Beim Pilzesammeln. Der Fundort liegt nur wenige Kilometer von Peggys Heimatort entfernt.

Dann eine Festnahme: Ein geistig-behinderter Mann wurde wegen Mordes angeklagt und verurteilt. Zehn Jahre später wurde Ulvi K. aber am 14. Mai 2014 in einem Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen.

Ihr Mörder ist bis heute nicht gefunden. Doch es scheint eine neue Spur zu geben. Am 13. September 2018 durchsuchte die Polizei in Oberfranken aufgrund neuer Erkenntnisse mehrere Anwesen. Manuel S. (41) gesteht, dass er das leblose Kind von einem anderen Mann an einer Bushaltestelle übernommen habe. Er habe noch versucht, das Mädchen wiederzubeleben, sie dann jedoch in eine rote Decke gepackt und in einem goldfarbenen Auto in den Wald gebracht.

Peggy Knoblochs Schicksal zählt zu den rätselhaftesten Vermisstenfällen in Deutschland. Am 7. Mai 2001 verschwand die Neunjährige nach der Schule. Wochenlang wurde nach dem Mädchen aus dem oberfränkischen Lichtenberg gefahndet. Gut 16 Jahre später wurden Teile ihres Skeletts in einem Waldstück in Thüringen gefunden – knapp 20 Kilometer von Peggys Heimatort Lichtenberg entfernt. Die Ermittler haben den Fall bis heute nicht vollständig gelöst. Im September 2018 gab es dann ein Teilgeständnis.

Rund 17 Jahre nach der Ermordung von Peggy aus Oberfranken gab es nun eine Festnahme. Die Polizei will sich in Kürze zu Details äußern.

Bayreuth. Im Mordfall um das neunjährige Mädchen Peggy aus Oberfranken hat es eine Festnahme gegeben. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Dienstag in Bayreuth. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.

Der 41-jährige Mann sei in Untersuchungshaft und bestreite den Tatvorwurf, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft. Zuvor war gegen ihn Haftbefehl erlassen worden.

Peggy seit 17 Jahren verschwunden

Laut Medienberichten handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen Mann, der 2001 erstmals ins Visier der Ermittler geraten war. Damals soll er in angetrunkenem Zustand gesagt haben, dass er die Leiche des Mädchens vergraben habe. Er habe das leblose Kind von einem anderen Mann an einer Bushaltestelle übernommen, sagte der 41-Jährige.

Der Mann gab an, das Kind an einer Bushaltestelle übernommen zu haben.

Foto: Daniel Karmann / dpa

Er habe noch versucht, das Mädchen zu beatmen – es dann jedoch in eine Decke gepackt, in den Kofferraum seines Autos gelegt und in den Wald gebracht. Er hatte den Ermittlern damals auch gesagt, wer der Mann an der Bushaltestelle angeblich war.

Zu dieser Person wollten Staatsanwaltschaft und Polizei jedoch keine Angaben machen. Er hatte im September ein Teilgeständnis abgelegt.

Die neuen Erkenntnissen hatten für Hoffnungen gesorgt, dass die Polizei 17 Jahre nach Peggys Verschwinden doch noch den Täter finden könnte.

Mordfall Peggy – das Wichtigste in Kürze:

Am 7. Mai 2001 verschwand Peggy auf dem Heimweg von der Schule

15 Jahre später wurden Teile ihrer Leiche von einem Pilzsammler gefunden

Nach einem Teilgeständnis im September wurde nun ein 41-Jähriger festgenommen

Knochenfund 20 Kilometer von Heimatort entfernt

In einem Waldstück in Thüringen wurde Teile von Peggys Skelett gefunden.

Foto: Bodo Schackow / dpa

Einen Mord oder ein Tötungsdelikt habe der Mann stets geleugnet. Im September 2018 sagte der 41-Jährige dann aus, den leblosen Körper des Mädchens im Mai 2001 in einen Wald in Thüringen gebracht zu haben, wo Jahre später Knochen gefunden wurden.

Am 7. Mai 2001 war Peggy auf dem Heimweg von der Schule verschwunden. Gut 15 Jahre später – Anfang Juli 2016 – fand ein Pilzsammler Teile ihres Skeletts in einem Wald bei Rodacherbrunn in Thüringen – knapp 20 Kilometer von Peggys Heimatort Lichtenberg in Oberfranken entfernt.

Im Oktober 2016 hatte eine DNA-Spur des NSU-Mitglieds Uwe Bönhardt am Fundort von Peggys Leiche für Aufregung gesorgt. Wenig später kam heraus, dass es sich um eine Verunreinigung handelte. Die NSU-Terroristen hatten nichts mit dem Verschwinden von Peggy zu tun. (dpa/aba)