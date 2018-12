Böblingen: 17-Jähriger soll Mutter und Großmutter getötet haben

Böblingen. Drama in Baden-Württemberg: Ein Jugendlicher soll in Böblingen nahe Stuttgart in der Nacht zum Dienstag seine Mutter und Großmutter getötet haben. Der 17-Jährige habe selbst die Polizei gerufen und gesagt, er habe die beiden umgebracht, so ein Polizeisprecher.

In der Wohnung der Familie seien dann die leblosen Frauen gefunden worden. Der Jugendliche ist den „Stuttgarter Nachrichten“ zufolge noch in der Wohnung festgenommen worden. Er soll sich dabei nicht gewehrt haben.

Wie Mutter und Großmutter zu Tode kamen und was der Grund für die Tat war, war zunächst unklar. Wie die „Bild“ berichtet, soll es in der Nacht einen Streit gegeben haben. Der Teenager habe zu einem Messer gegriffen und die beiden Frauen damit getötet. Der 17-Jährige soll laut dem Bericht noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden. (les/dpa)