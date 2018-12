Die Polizei ermittelt nach dem Tod eines zweijährigen Kindes in Köln (Symbolfoto).

In einer Flüchtlingsunterkunft in Köln ist die Leiche eines zweijährigen Kindes gefunden worden. Eine Mordkommission ermittelt nun.

Polizeieinsatz Kinderleiche in Kölner Flüchtlingsunterkunft gefunden

Köln. In einer Unterkunft für Flüchtlinge in Köln ist am Montag die Leiche eines zweijährigen Kindes gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, gehen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus.

„Es gibt Hinweise, dass das Kind nicht eines natürlichen Todes gestorben ist“, sagte ein Sprecher. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Es habe massive Verletzungen bei dem Kind gegeben. Eine Obduktion soll noch am Montag die Todesumstände klären.

Festnahmen habe es keine gegeben. Die aus Nigeria stammenden Eltern des Kindes befinden sich „unter Obhut der Polizei in einer Klinik und werden vernommen“, hieß es in einer ersten Mitteilung der Polizei. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ hatte zuvor davon berichtet.

Mutter hatte Rettungskräften von toter Tochter berichtet

Nach ersten Erkenntnissen war die 30-jährige Mutter des Kindes am Montagmorgen vor der Wohnung des Vaters in Köln-Mülheim erschienen und habe dabei verwirrt gewirkt. Alarmierten Rettungskräften habe sie dann über die tote Tochter in der städtischen Unterkunft im Stadtteil Weiden berichtet.

Weitere Details zur Tat und zur Identität des toten Kindes wollte die Polizei im Laufe des Nachmittags bekannt geben. (dpa/ac)