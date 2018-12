Milliardäre: Hochzeit der Superlative in Indien

Bangkok. Wenn Indiens superreiche Milliardärsfamilien ihre Kinder untereinander verheiraten, verfolgt die 1,3 Milliarden Einwohner zählende südasiatische Nation jede Einzelheit so gebannt.

Am Mittwoch führt Mukesh Ambani, mit einem geschätzten Vermögen von 47 Milliarden US-Dollar gegenwärtig Indiens reichster Mann, seine 27-jährige Tochter Isha zum „Saat Fere“, dem Hochzeitsfeuer, das Braut und Bräutigam sieben Mal umrunden müssen.

Der Gatte ist vergleichsweise arm – er hat nur etwa fünf Milliarden Dollar

Der Auserwählte der superreichen Braut ist im Vergleich regelrecht arm: Der 33 Jahre alte Anand Piramal aus einer Familie von Grundstücksspekulanten kommt mit einem Guthaben von 4,7 bis 5,7 Milliarden US-Dollar gerade mal auf ein Zehntel des zukünftigen Schwiegervaters. Er ist der Zögling des Vodaphone-Schrecks, wie Mukesh Ambani angesichts seines Handy-Kriegs mit Billigsttarifen auch genannt wird.

Mukesh Ambani und Ehefrau Nita Ambani kommen am Flughafen an.

Foto: AMIT DAVE / REUTERS

Die Ambanis, laut Indiens Traditionen berappt die Familie der Braut Mitgift und Hochzeitskosten, mieteten am Wochenende in der im 16. Jahrhundert gebauten Stadt Udaipur mit mehr als 1000 Luxuslimousinen nahezu jedes verfügbare Oberklassengefährt an.

Udaipurs Fünf-Sterne-Hotels waren bereits seit Monaten für die Party reserviert. Der sonst eher schläfrige Flughafen mit täglich neun Starts und Landungen musste plötzlich Parkmöglichkeiten für 40 bis 50 gecharterte Jets finden, mit denen Ambanis Gäste einflogen.

Schon das Kleid ist landesweit ein riesiges Thema

Natürlich durfte bei dem “Vor-Hochzeitsfest” mit 5100 Gästen in Udaipur Film-Star Priyanka Chopra nicht fehlen, die kürzlich bei der eigenen Vermählung mit dem US-Sänger Nick Jonas eine mehr als 20 Meter lange Schleppe hinter sich herzog. Die Hochzeitstracht fiel damit länger als alle aus, die je von Mitgliedern des britischen Königshaus zum Altar mitgebracht wurden – so jedenfalls indische Zeitungen.

Schauspielerin Priyanka Chopra und Ehemann Nick Jonas feiern auch mit.

Foto: AMIT DAVE / REUTERS

Am Montag berichteten Indiens Medien über jedes Detail der Luxuskleider, die bei einem Vor-Hochzeitsempfang mit 5100 Gästen in der Stadt Udaipur von den weiblichen Gästen getragen wurden – und erwähnten jeden indischen Designer, der auf diese Weise seine Kreationen vorführen konnte.

Auch Hillary Clinton feiert mit, Beyoncé für Auftritt gebucht

Zu den Ehrengästen zählte neben Vertretern der neofaschistischen indischen Partei “Shiv Sena”-Partei auch die gescheiterte US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton und der Stahlbaron Lakshmi Mittal, dem der weltgrößte Stahlkonzern ArcelorMittal gehört und der sich am liebsten auch Thyssen-Krupp einverleibt hätte. Pop-Star Beyoncé unterhielt die geladenen Gäste mit ihren Songs und dem wohl gewagtesten Kleid des Abends: Es war an den Seiten bis über die Hüften geschlitzt und strotzte vor Goldverzierungen.

Die Ambanis hatten bereits im September etwa 600 Gäste zur exklusiven Verlobung am Como See in Italien geladen – indische Milliardäre sind sich nicht zu schade, berühmte Schauspieler wie George Clooney, der am gleichen Gewässer ehelichte, nachzuahmen.

800 Gäste feiern bei der Trauung am Mittwoch mit

Für die Hochzeitsfeier am Mittwoch sind nun ganze 800 ausgewählte Gäste – darunter wohl alles was Rang und Namen in Bollywood besitzt – in den Ambani-Familiensitz Antilia in der Wirtschaftsmetropole Mumbai geladen.

Der 27-stöckige Luxusturm, nach einer sagenumwobenen, untergegangenen Insel benannt und auf 4500 Quadratmeter eines früheren Waisenhauses gebaut, gilt mit knapp zwei Milliarden US-Dollar Baukosten als das teuerste Gebäude der Welt.

Wohnhaus der Familie gilt als teuerstes Haus der Welt

Neben sechs Stockwerken, die für den Ambani-Fuhrpark samt Maybach, Rolls Royce und einer Bus-Sonderanfertigung reserviert sind, bietet der 2010 fertiggestellte Bau ein eigenes Heimkino und ein sogenanntes “Schneezimmer” zum Abkühlen für Besucher, denen es in den mit Luxusdekorationen vollgestopften Zimmern zu heiß wird.

Schon die Aussicht von Antilia ist schweißtreibend: Der Blick schweift über das Arabische Meer und Mumbais ausgedehnte Elendsviertel. Tycoon Ratan Tata, einer der Ehrengäste der Hochzeit, bezeichnete das Gebäude denn auch einmal als “Stoff, aus dem Revolutionen” erstehen.

Bislang fehlt noch jede Spur von Umsturz. Vorsichtshalber halten die Ambanis die Kosten der Luxussause für Tochter Isha unter Verschluss.

Möglicherweise nur drittteuerste Hochzeit

Deshalb rätselt Indien vor allem über die Frage, ob Mukesh Ambani sich ausnahmsweise mit dem dritten Platz zufrieden gibt. Stahlbaron Mittal, der sich die Hochzeit seiner Tochter samt Feier im französischen Schloss von Versailles 55 Millionen US-Dollar kosten ließ, liegt auf Platz Zwei.

Die Spitze der der öffentlichen Prunksucht hält der Bergwerkstycoon und Politiker Janardhana Reddy aus dem Bundesstaat Karnataka. Die Hochzeit seiner Tochter Brahmani kostete 74 Millionen US-Dollar.