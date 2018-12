Alexander Gerst bekommt Weihnachtsessen zur ISS geliefert

Die Antriebsrakete hinterlässt eine sichtbare Abgasspur in den Schichten der Erdatmosphäre.

Im All gibt es zum 2. Advent Bohnenauflauf und Süßgebäck: Der deutsche Astronaut Alexander Gerst bekam eine Lieferung auf die ISS.

Washington. Beladen mit Weihnachtsessen und viel zusätzlicher Ausrüstung hat der private Raumfrachter „Dragon“ an der Internationalen Raumstation ISS angedockt. Der deutsche Astronaut Alexander Gerst und die us-amerikanische Ingenieurin Serena Aunon-Chancellor haben den Roboterarm der Raumstation genutzt, um die Kapsel einzufangen.

Wenige Stunden später sei sie am Samstagnachmittag deutscher Zeit an die ISS angeschlossen gewesen, teilte die Nasa mit. An Bord sind rund 2500 Kilogramm Forschungsausrüstung, Wartungsinstrumente und „Leckereien für die Crew“.

Gerst soll am 20. Dezember zurückkehren

Darunter seien „Kandierte Süßkartoffeln, Bohnenauflauf und sogar ein paar Plätzchen“, sagte Nasa-Sprecherin Leah Cheshier laut Newsseite „space.com“. Im Januar soll die Kapsel wieder zur Erde geschickt werden. Gerst wird nach derzeitiger Planung Weihnachten bereits auf der Erde verbringen. Er soll am 20. Dezember zurückfliegen.

Der unbemannte Frachter von Elon Musks Betreiberfirma SpaceX war am Mittwoch an Bord einer „Falcon 9“-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet. (dpa)