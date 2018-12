Zebrafleisch im Angebot von Netto - Tierschützer kritisieren Discounter

Berlin. Neben dem Stangenspargel und den Eis-Törtchen bietet der Discounter Netto seit Montag in seinem Prospekt ein ganz besonderes Weihnachtsangebot an: Zebrasteak. 300 Gramm für 6,99 Euro.

Wer an den Feiertagen also keine Lust auf Gans oder Ente hat, sondern lieber exotisches Wildtier verspeisen möchte, ist bei dem Discounter richtig. Doch auf Begeisterung stößt das Zebrafleisch in den sozialen Netzwerken nicht. Ganz im Gegenteil.

Zebra-Fleisch von Netto sorgt für Kritik

Auf der Facebook-Seite von Netto finden sich einige Kommentare. Nicht alle reagieren wütend, einige haben auch Verständnis:

„Was genau stimmt mit Euch nicht?! Habt ihr nicht schon genug Tierarten zum Verzehr zu verkaufen?! Musste jetzt auch noch Zebrafleisch dazukommen?“

„Ich mache da keinen Unterschied zwischen Pferd, Zebra, Kuh oder Schwein. Die Leute die meckern das Netto Zebrasteaks anbietet, sind die die im Nachhinein steaks vom Schwein oder Rind kaufen. Was ist da der Sinn? Heuchlerei ohne Ende.“

„Achtung! Hier wird Zebrafleisch verkauft! Es gibt 3 Arten von Zebras. 2 davon sind gefährtet. Jetzt rottet Netto auch noch die dritte Art aus“

Tierschutzorganisation kritisiert Netto

Kritik gibt es auch von der Artenschutzorganisation Pro Wildlife. Das Fleisch stamme in der Regel von Tieren aus freier Natur. Die meisten Wildtierbestände seien aber bereits durch Wilderei und Lebensraumverlust bedroht. „Der Trend zu exotischem Fleisch von Tieren aus weit entfernten Ländern ist sehr bedenklich“, erklärt eine Sprecherin von Pro Wildlife.

Woher das Netto-Zebrafleisch kommt, ist im Prospekt nicht angegeben. Laut Stern ist Südafrika das Herkunftsland. Pro Wildlife vermutet daher, dass das Fleisch von Steppenzebras stammt. Eine entsprechende Frage unserer Redaktion ließ Netto bislang unbeantwortet.

Obwohl deren Bestände zurückgehen, wird die Art auf der Roten Liste, die weltweit vom Aussterben gefährdete Tier- und Pflanzenarten aufführt, als nicht gefährdet eingestuft. Die beiden anderen Zebraarten, das Grevy- und das Bergzebra, sind dagegen stark bedroht.

Exotisches Wildfleisch wie Zebra oder Känguru hat nichts auf dem Teller zu suchen. Steppenzebras sind potentiell gefährdet, Bestände sind dramatisch zurück gegangen #netto #zebra #känguru #fleischhttps://t.co/A8fBzu5eLS pic.twitter.com/3NxANlA1bJ — Pro Wildlife (@prowildlife) December 5, 2018

WWF hält Zebrafleisch-Konsum für fragwürdig

„Den kommerziellen internationalen Handel mit Luxusprodukten von Wildtieren anzukurbeln, deren Bestände ohnehin stark rückläufig sind, ist unverantwortlich und kontraproduktiv für den Artenschutz“, so Pro Wildlife weiter.

Die Naturschutzorganisation WWF verurteilt den Konsum von Zebrafleisch nicht – allerdings halte man es für fragwürdig, Fleisch aus anderen Kontinenten einzuführen, wie ein WWF-Sprecher der „Rheinischen Post“ sagte. So gebe es ein ausreichendes Angebot an Wildfleisch in Europa: „Da muss das nicht per Flugzeug aus Afrika transportiert werden.“ (jha)