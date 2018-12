In Mexiko ist eine Cessna in eine Wohnsiedlung gestürzt. Auf Twitter und Facebook sind dramatische Videos von dem Unglück zu sehen.

Flugzeugunglück Dramatisches Video: Flugzeug stürzt in Mexiko in Wohnhaus

Culiacán/Berlin. In der mexikanischen Stadt Culiacán ist am Montag eine Cessna in ein Wohngebiet gestürzt. In sozialen Netzwerken wurden Fotos und Videos von dem Unglück geteilt.

In einem Facebook-Clip (siehe oben) ist zu sehen, wie das Flugzeug bei voller Geschwindigkeit Richtung Boden rast. Die Aufnahme endet damit, dass die Cessna in einem komplett zerstörten Haus steckt.

Bei dem Unfall wurden zwei Hausbewohner verletzt. Die vier Insassen der Cessna überlebten das Unglück nicht. Wie mexikanische Medien berichten, flog der Flieger laut Augenzeugen zuvor in geringer Höhe.

Haus bei Flugzeugabsturz zerstört

Auf weiteren Fotos und Videos ist das ganze Ausmaß der Zerstörung zu erkennen. Acht Nachbarhäuser hätten laut einem Medienbericht aus Sicherheitsgründen evakuiert werden müssen.

Warum es zu dem Flugzeugabsturz kam, wird derzeit ermittelt. Experten vermuten technische Probleme.

Cae avioneta sobre viviendas en el fraccionamiento Rincón Real en Culiacán

*Se habla de muertos y heridos graves

*Corporaciones policiacas acordonada el sitio

Vía @MNPortal1 pic.twitter.com/wHpT2ML2rT — Cinco Radio (@JavierLopezDiaz) December 4, 2018

Cuatro personas murieron y dos resultaron lesionadas tras el desplome de una avioneta en el fraccionamiento Rincón Real, en Culiacán, Sinaloa. (📸@PajaritoNews1) pic.twitter.com/DAKFuY5SKV — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) December 4, 2018

