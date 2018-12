Sankt Augustin: Vermisste 17-Jährige tot - 19-Jähriger gesteht

Sankt Augustin. In Sankt Augustin wurde eine vermisste 17-Jährige tot in einem Heim für Flüchtlinge und Obdachlose gefunden. Eltern hatten das Mädchen am Freitag vermisst gemeldet.

Die Polizei nahm am Sonntagabend einen Tatverdächtigen fest. Er hat die Tat bereits gestanden. Es handelt sich um einen 19-Jährigen, der sowohl die deutsche als auch die kenianische Staatsangehörigkeit besitzt. Das bestätigte ein Polizeisprecher unserer Redaktion. Der Mann sei kein Flüchtling.

Der junge Mann hat die Tat inzwischen gestanden. „Der Beschuldigte räumt ein, Gewalt gegen das Mädchen ausgeübt zu haben“, sagte der Bonner Oberstaatsanwalt Robin Faßbender am Montagabend der Deutschen Presse-Agentur. „Wir gehen von einem vorsätzlichen Tötungsdelikt aus.“ Gegen den Mann sei Haftbefehl wegen Mordes beantragt worden.

Mutmaßlicher Täter und Opfer waren offenbar gemeinsam in einer Kneipe

Der Verdächtige habe bei seiner Vernehmung ausgesagt, dass er das aus Rheinland-Pfalz stammende Opfer am Freitagabend kennengelernt habe. Sie seien dann zusammen in einer Kneipe gewesen.

Später habe die 17-Jährige ihn in die städtische Unterkunft für Flüchtlinge und Obdachlose in Sankt Augustin begleitet, in der er wohnte. Dort sei es in der Nacht zum Samstag zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf der Mann gewalttätig geworden sei.

Die 17-Jährige starb. Genauere Angaben zu den Umständen der Tat wollte der Oberstaatsanwalt nicht machen, es sei aber keine Waffe benutzt worden.

Bürgermeister: „Die ganze Region ist gelähmt“

Im Heimatort der 17-Jährigen löste die Nachricht Bestürzung aus. „Hier herrscht eine tiefe Betroffenheit“, sagte der Bürgermeister der Kleinstadt Unkel an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen, Gerhard Hausen (SPD). „Unsere Gedanken sind natürlich bei der Familie. Wir haben halbmast geflaggt.“

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Unkel, Karsten Fehr (parteilos), ergänzte: „Wir sind erschüttert, die ganze Region ist gelähmt. Es ist ganz dramatisch, wenn Eltern ihr Kind beerdigen müssen.“

Polizei will Details bekannt geben

Foto: Thomas Kraus / dpa

Nach Informationen des WDR soll die Polizei über soziale Netzwerke und von Opfer und mutmaßlichem Täter verschickte Kurznachrichten auf die Spur des 19-jährigen Tatverdächtigen gekommen sein. „Wir haben den jungen Mann als Kontaktperson ausfindig gemacht, besucht – und dort auch die Leiche gefunden“, sagte der Polizeisprecher.

Die Polizei war zu der kommunalen Unterkunft gefahren, um den jungen Mann zu überprüfen. Er habe dann gegenüber den Beamten angegeben, dass sich die vermisste 17-Jährige leblos in seiner Wohnung befindet. Der alarmierte Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod feststellen.

Die Unterkunft, die einem Containerdorf ähnelt, liegt am Rande eines bei Nacht kaum beleuchteten Gewerbegebiets neben einer Bahntrasse.

Eltern hatten Tochter am Freitag als vermisst gemeldet

Die Eltern der Jugendlichen hatten ihre Tochter am Freitagmittag als vermisst gemeldet. Der WDR berichtet, sie habe eine Freundin besuchen wollen, sei dort aber nie angekommen. Die Polizei leitete daraufhin eine große Suchaktion ein. So verläuft die Suche nach Vermissten.

Per Handy habe sich das Mädchen in den zwei Tagen nach seinem Verschwinden mehrmals bei Bekannten gemeldet, berichtet der WDR unter Berufung auf die Polizei.

Auch an diesem See suchten die Einsatzkräfte nach dem vermissten Mädchen.

Foto: Oliver Berg / dpa

An der Suche nach der Vermissten hatten sich am Wochenende laut Polizei etwa 200 Einsatzkräfte beteiligt, darunter Dutzende Polizisten und Feuerwehrleute, aber auch Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks und Rettungskräfte. Sie suchten unter anderem mit zehn Tauchern in einem See, nachdem Spaziergänger am Nachmittag dort Kleidungsstücke und die Handtasche des Mädchens gesehen hatten.

Das Technische Hilfswerk leuchtete den See im Stadtteil Meindorf und dessen Ufer aus. Auch eine Hundestaffel war beteiligt. Zudem wurden ein Hubschrauber der Bundespolizei und eine Drohne mit Wärmebildkamera eingesetzt.

Notfallseelsorger betreuten Angehörige des Opfers. Auch der Bürgermeister der Stadt, Klaus Schumacher, machte sich vor Ort ein Bild der Lage.

Die Suche am See wurde dann aber eingestellt, als man das Mädchen in der Unterkunft in Sankt Augustin entdeckt hatte. Einsatzkräfte fanden die Tote gegen 20 Uhr. (sdo/dpa)

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Textes haben wir geschrieben, dass das Mädchen in einer Flüchtlingsunterkunft gefunden wurde. Die kommunale Unterkunft in Sankt Augustin ist aber kein reines Flüchtlingsheim. Dort werden neben Asylsuchenden auch Wohnungssuchende untergebracht. Wir haben das geändert.