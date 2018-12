Papst Franziskus: „Homosexualität ist eine Mode“

Auf seiner Afrikareise besuchte Franziskus im November 2015 auch das Armenviertel Kangemi in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Beim Besuch des Slums am Stadtrand beklagte er die Ausgrenzung großer Bevölkerungsteile in Elendsvierteln am Rande von Metropolen.

Foto: L'Osservatore Romano / Agenzia Romano Siciliani/O.R.