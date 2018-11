Deutscher Segler stirbt im Atlantik – Ehefrau gerettet

Tödliches Ende eines Segelausflugs. Ein Deutscher verunglückte in der Biskaya vor Frankreich. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Bordeaux. Ein deutscher Segler ist an der französischen Atlantikküste tödlich verunglückt. Seine Frau wurde verletzt, konnte aber bei einer dramatischen Rettungsaktion auf See in Sicherheit gebracht werden.

Auch ein Retter, der ins Wasser stürzte, erlitt Verletzungen, berichteten die französische Meerespräfektur für den Atlantik und französische Medien. Nach Informationen der französischen Nachrichtenagentur AFP stammte der Segler aus Hannover.

Schiffbruch erlitten

Das Ehepaar war auf einem etwa zehn Meter langen Segelboot unterwegs gewesen und erlitt in der Nacht zum Freitag auf der Höhe des Ortes Soulac-sur-Mer nordwestlich von Bordeaux Schiffbruch. Der Mann fiel über Bord. Die Frau alarmierte das Seenot-Koordinierungszentrum in Bremen.

Die französischen Behörden setzten laut Präfektur drei Hubschrauber und zwei Schiffe ein. Der Mann wurde tot geborgen. (dpa)