Darum kommt Angela Merkel zu spät zum G20-Gipfel

Schaden an Regierungsflugzeug verzögert Merkels G20-Reise Das Regierungsflugzeug "Konrad Adenauer" mit Merkel und Vizekanzler Olaf Scholz an Bord musste am Donnerstag auf dem Flughafen Köln-Bonn landen.

Köln. Der G20-Gipfel in Buenos Aires muss erstmal ohne die Bundeskanzlerin beginnen: Der Regierungs-Airbus von Angela Merkel hatte am Donnerstagabend eine schwere technische Panne. Die Reise nach Argentinien wurde schon kurz nach dem Start abgebrochen.

Am Freitagmorgen wurde auch die genaue Ursache für die Panne bekannt: der Ausfall einer elektronischen Komponente. „Die Verteilerbox war die Ursache“, sagte ein Sprecher der Luftwaffe. An der Box hingen mehrere Systeme, darunter die Funkanlage und die Anlage, über die Sprit abgelassen werden könne.

Ein tief in der Maschine vom Typ A340 steckendes Bauteil sei defekt gewesen und habe zwei Kommunikationsanlagen und das System zum Ablassen von Kerosin gestört, sagte ein Sprecher. Die Maschine habe deswegen mit Übergewicht landen müssen. Der Systemfehler an Merkels-Flugzeug war nach Informationen unserer Redaktion doch gravierender.

Der Kommandeur der Flugbereitschaft hat den Grund für die Zwischenlandung der Kanzlerin auf dem Weg nach Argentinien erklärt.

Die Regierung hatte zuvor auch standardmäßig einen kriminellen Hintergrund geprüft. Dafür gab es jedoch keine Hinweise.

„Es bestand zu keiner Zeit Gefahr für Leib und Leben der Passagiere an Bord der Maschine. Und der Abbruch des Fluges ist in einem solchen Fall ein ganz normaler Vorgang“, sagte eine Regierungssprecherin am Freitag in Berlin.

Inzwischen ist die Kanzlerin aber auf dem Weg nach Argentinien. Mit einer anderen Maschine der Flugbereitschaft der Luftwaffe und nur noch einer kleinen Delegation flog sie zunächst nach Madrid, wie ein Regierungssprecher mitteilte. Von dort ging es um 9 Uhr mit einem Linienflug der Fluggesellschaft Iberia weiter nach Buenos Aires.

Die Maschine mit der Kanzlerin war am Donnerstagabend über den Niederlanden umgedreht und nach Deutschland zurückgeflogen. Der Flughafen Köln ist der Heimatstandort der Regierungsflugzeuge. Zudem war die verbleibende Flugzeit nach Köln geringer als nach Berlin.

Plane with chancellor #merkel and vice chancellor #scholz on board stops flight to #g20 in Buenos Aires and returns to Germany due to technical problems pic.twitter.com/c8Qug5HpRn — Arne Delfs (@ArneDelfs) November 29, 2018

Ein direkter Weiterflug mit einem Ersatz-Airbus war laut Regierungssprecher Steffen Seibert nicht möglich. Dies liege unter anderem an den Dienstzeiten und Verfügbarkeiten von Besatzungen und Flugkapitänen.

Merkel wird von anderer Maschine in Buenos Aires abgeholt

Nach der Panne wird Merkel von einer anderen Maschine vom G20-Gipfel in Argentinien abgeholt. Das Bauteil, das in der Maschine „Konrad Adenauer“ für Probleme gesorgt habe, müsse in diesem anderen Flugzeug nicht erst erneuert werden, sagte Oberst Guido Henrich von der Flugbereitschaft der Luftwaffe am Freitag in Köln.

Die Maschinen würden alle regelmäßig gewartet. Wenn man in einem Auto ein Problem mit einer Batterie gehabt habe, tausche man deshalb auch nicht automatisch die Batterie in einem anderen Auto um. Die Maschine solle am Freitagmittag vom Militärflughafen Köln/Bonn starten.

Merkel sprach von „ernsthafter Störung“

Aus Sicherheitsgründen hatte sich der Flugzeugkommandant dazu entschieden, die 15-stündige Reise in die argentinische Hauptstadt am Donnerstagabend abzubrechen.

„Es war eine ernsthafte Störung“, sagte Merkel am frühen Freitagmorgen in Bonn. Sie war während eines der üblichen Hintergrundgespräche mit mitreisenden Journalisten an Bord kurz vor 20 Uhr mit den Worten „Es ist wichtig“ von einer Stewardess aus dem Besprechungsraum des Flugzeugs geholt worden. Kurze Zeit später teilte Merkel mit, dass man wegen eines technischen Defekts zurückkehren müsse.

Glücklicherweise habe man eine sehr exzellente Crew gehabt, hatte Merkel in der Nacht in Bonn zu mitreisenden Journalisten gesagt. „Da war der erfahrenste Pilot der Flugbereitschaft an Bord.“

Laut „Spiegel Online“ handelte es sichum einen Komplettausfall des Kommunikationssystems mit dem Boden. In der Luftwaffe gilt ein solcher Fall demnach als gefährlicher Notfall. Auch nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen weite Teile eines für den Flugbetrieb dringend benötigten Elektroniksystems ausgefallen sein.

Immer wieder Probleme mit Regierungsflugzeugen

Der Regierungs-Airbus „Konrad Adenauer“.

Foto: Georg Ismar / dpa

Die Regierungsflugzeuge bereiten immer wieder Probleme. Erst Mitte Oktober gab es eine Panne mit der „Konrad Adenauer“. Hungrige Nagetiere hatten die Maschine in Indonesien lahmgelegt und Finanzminister Scholz zur Rückreise per Linienflug von der Tagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) gezwungen. Mäuse oder Ratten waren in den geparkten Airbus gelangt und hatten wichtige Elektrokabel angeknabbert.

Jüngst war es auch bei der Afrika-Reise von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Verzögerungen wegen eines technischen Defekts an seiner Maschine gekommen.

Auf die Frage, ob es nach mehreren Vorfällen mit Regierungsmaschinen notwendig sei, die Sicherheit der Flugzeuge in Frage zu stellen, sagte Merkel am Freitagmorgen: „Ein einzelner Vorfall sollte uns nicht dazu bringen, das System zu verändern.“

Bis aus einem Flugzeug ein Flugzeug für die Kanzlerin werden kann, muss es es umgebaut werden. Zuletzt hatte Lufthansa Technik einen Airbus für die Regierung umgerüstet: Wie aus einem Airbus ein fliegendes Kanzleramt wird.

Merkels Treffen mit Trump erst mal geplatzt

Weil die Kanzlerin nun mit einem Tag Verspätung in Buenos Aires ankommt, ist noch nicht klar, welche Termine auf dem Gipfel sie einhalten kann.

Merkel soll aber auf jeden Fall trotz der Panne am Samstagmorgen wie geplant mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem Gespräch zusammenkommen. Dies teilte eine Regierungssprecherin am Freitag in Berlin mit.

Dagegen sind die für den Freitag geplanten Gesprächstermine mit US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping erst mal geplatzt. Auch steht nicht fest, ob Merkel am geplanten Abendessen der Staats- und Regierungschefs noch teilnehmen kann.

Merkel reist zu G20-Gipfel

Der G20-Gipfel findet am Freitag und am Samstag statt. In Buenos Aires treffen sich die wichtigsten Industriestaaten der Welt. Es geht unter anderem um diese Themen:

Ukraine-Konflikt

Handelskrieg



Autozölle

Khashoggi-Affäre

Klimaschutz

Ölpreis

Russland rüstet auf der Krim immer weiter auf. Neue Luftabwehrraketen sollen dort stationiert werden. Nach der jüngsten Eskalation im Asowschen Meer hat die Ukraine das Kriegsrecht ausgerufen. Was Staatschef Petro Poroschenko nun von Deutschland erwartet.

Auch das Verhältnis der USA und China bereitet der Welt Sorgen. Zuletzt hatten sich die Länder gegenseitig mit Strafzöllen und Importschranken belegt. Auch mit Europa liegt US-Präsident Trump im Clinch. So lehnte er etwa ein Angebot der EU zum Abbau von Autozöllen ab.

Dringenden Redebedarf gibt es zudem im Fall des getöteten saudi-arabischen Journalisten Jamal Kashoggi. Der Regierungskritiker war 2. Oktober in Istanbul ermordet worden. Deutschland stoppte daraufhin alle Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien. (dpa/rtr/sdo/les/cho/bekö)