Polen: Totes Baby lag zwischen Altkleidern aus Duisburg

Der tote Säugling wurde in einem Altkleidercontainer gefunden (Symbolbild).

In Polen wurde zwischen gesammelten Altkleidern ein totes Baby entdeckt. Der Container war aus Duisburg nach Kielce angeliefert worden.

Duisburg/Kielce. Grausiger Fund in einem Altkleidercontainer: In der polnischen Stadt Kielce fanden die Mitarbeiter eines Unternehmens zwischen ausrangierten Hosen, Jacken und Kleidern einen toten Säugling.

Wie die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ (WAZ) berichtet, kam der Container mit der aussortierten Kleidung aus Duisburg im Ruhrgebiet nach Polen.

Wie die polnische Polizei mitteilte, wurde die Leiche des Neugeborenen bereits am 17. November entdeckt. Das kleine Mädchen müsse zwischen dem 31. Oktober und dem 8. November in dem Container der Wirtschaftsbetriebe in Duisburg abgelegt worden sein. Die Polizisten gaben dem toten Säugling den Namen Mia. (W.B.)