Wolf greift Gärtner an - DNA soll Wolfsangriff bestätigen

Rotenburg. Die Diskussion um Wölfe, die Schafherden überfallen, erhitzt schon die Gemüter – jetzt ist anscheinend das erste Mal ein Mensch in Niedersachsen von einem Wolf gebissen worden. In einer Untersuchung soll jetzt geklärt werden, ob es sich wirklich um einen Wolf gehandelt hat.

„Die genommenen DNA-Proben haben wir heute per Kurier an das Senckenberg-Institut in Gelnhausen geschickt“, sagte eine Sprecherin des Umweltministeriums am Donnerstag.

Und weiter: „Wir hoffen, dass es gelingt, verwertbares Material aus den sichergestellten Gegenständen zu isolieren und dann auszuwerten“, sagte die Ministeriumssprecherin. Das Institut wolle das Ergebnis so schnell wie möglich vorlegen, im Tagesverlauf sei damit noch nicht zu rechnen.

Wolfsangriff auf Menschen – das Wichtigste in Kürze:

In Niedersachsen gab es offenbar den ersten Wolfsangriff auf einen Menschen in Deutschland

Ein DNA-Test soll herausfinden, ob es sich wirklich um einen Wolf gehandelt hat

Seit Jahren sind wieder Wölfe in Deutschland zu beobachten

Wie die Polizei von Rotenburg mitteilt, war ein Gemeindearbeiter am Dienstag in dem Ort Steinfeld mit der Pflege der Grünanlage am Friedhof beschäftigt. Als er am Zaun kniete und hinter sich fasste, spürte er, dass seine Hand festgehalten wurde. Als der 55-jährige sich umdrehte, erkannte er einen Wolf, der nach seiner Hand geschnappt hatte.

Arbeiter wurde leicht verletzt

Nach seinen Angaben hätten drei weitere Wölfe eines Rudels die Aktion mit etwas Abstand beobachtet. Der Mann konnte sich befreien und die Tiere vertreiben. Danach suchte er leicht verletzt einen Arzt auf. Der Arbeiter habe seine Hand verarzten lassen, hieß es seitens der Polizei.

Immer mehr Wölfe siedeln sich in Deutschland an.

Bislang sei seit der Rückkehr der Wölfe nach Deutschland noch keine Verletzung eines Menschen durch diese Tiere dokumentiert worden, sagte Roland Gramling von der Umweltstiftung WWF. „Man muss das in jedem Fall ernst nehmen, egal ob es ein Wolfsrudel oder eine Hundemeute war.“ Der Fall müsse untersucht werden.

Es wäre die erste Wolfsattacke in Niedersachsen

Nach Auskunft der Sprecherin des vom Land betriebenen Wolfsbüros, Bettina Dörr, untersuchten zwei Mitarbeiter den gemeldeten Vorfall vor Ort und sprächen mit Beteiligten. „Sie gucken, ob sie dort etwas finden, was den Verdacht erhärtet.“

Nach Angaben des Ortsbürgermeisters von Steinfeld, Jochen Albinger, hatte der Arbeiter am Montag alleine an einem Zaun am Außenbereich des Friedhofs am Ortsrand gearbeitet. Dort schließe sich ein weitläufiges Moorgebiet an, in dem gelegentlich Wölfe gesichtet würden.

Direkte Zeugen für den Vorfall gebe es nicht. Der Arzt, der die Wunde des Arbeiters behandelt habe, habe die Behörden eingeschaltet.

In Deutschland werden immer mehr Wölfe heimisch. Nach jüngsten Daten leben bundesweit 73 Wolfsrudel – 13 mehr als im Vorjahr. Die meisten davon leben im Osten.

In Sachsen machte im Oktober ein Fall Schlagzeilen, bei dem Wölfe eine Schafherde angegriffen hatten. 40 Tiere starben. Wenige Monate zuvor hatte sich im selben Bundesland ein Unbekannter gegen eine Wölfin gewehrt. Er erschoss das Tier und versenkte es mit einem Betongewicht in einem See.

Für Schlagzeilen hatte auch der Fall einer Wölfin gesorgt, die sich mit einem Hund gepaart hatte.