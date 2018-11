Wolf greift Gärtner in Niedersachsen an - leichte Verletzungen

Rotenburg. Die Diskussion um Wölfe, die Schafherden überfallen , erhitzt schon die Gemüter – jetzt ist anscheinend das erste Mal ein Mensch in Niedersachsen von einem Wolf gebissen worden.

Wie die Polizei von Rotenburg mitteilt, war ein Gemeindearbeiter am Dienstag in dem Ort Steinfeld mit der Pflege der Grünanlage am Friedhof beschäftigt. Als er am Zaun kniete und hinter sich fasste, spürte er, dass seine Hand festgehalten wurde. Als der 55-jährige sich umdrehte, erkannte er einen Wolf, der nach seiner Hand geschnappt hatte.

Nach seinen Angaben hätten drei weitere Wölfe eines Rudels die Aktion mit etwas Abstand beobachtet. Der Mann konnte sich befreien und die Tiere vertreiben. Danach begab er sich mit leichten Verletzungen an der Hand in ärztliche Behandlung. (cw)

