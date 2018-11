Der Angeklagte im Entführungsfall Würth ist am Dienstag freigesprochen worden.

Gießen. Rund dreieinhalb Jahre nach der Entführung des Sohnes von Milliardär Reinhold Würth ist ein 48-jähriger Angeklagter freigesprochen worden. Das Landgericht Gießen sah es am Dienstag nicht als erwiesen an, dass der Mann an der Tat beteiligt war. (dpa)

