„Der König der Löwen“: Das ist der erste Trailer zum Remake

So sieht Simba in der Neuauflage vom „König der Löwen“ aus.

„Der König der Löwen“ kommt im Sommer 2019 in die Kinos. Disney veröffentlichte jetzt den ersten Trailer. Das Internet spielt verrückt.

Berlin. Sonnenaufgang in der afrikanischen Steppe, wilde Tiere des geweihten Landes, die zum Königsfelsen pilgern, um den Babylöwen Simba zu begrüßen: eine der bekanntesten Szene aus dem Zeichentrickfilm „Der König der Löwen“ – der jetzt neu aufgelegt wird.

Am Freitag hat Disney den ersten Trailer für seinen computeranimierten Remake des Kinderfilmklassikers aus dem Jahr 1994 veröffentlicht – und das Internet spielt verrückt. Innerhalb weniger Stunden wurde der Clip mehr als neun Millionen Mal angesehen. Und die Fans, die noch das Original kennen, jubeln im Nostalgiemodus.

„König der Löwen“ im Sommer im Kino

Nala und Simba (v.l.) in dem Trickfilm aus dem Jahr 1994.

Foto: imago stock&people

Viel erfährt der Zuschauer nicht – Beyoncé Knowles spricht Löwin Nala, Donald Glover Simba und James Earl Jones leiht Mufasa seine Stimme – aber die Story ist sowieso weltweit bekannt. Ob Disney sich aber daran hält oder die Geschichte ein wenig anders erzählt, ist bisher nicht bekannt.

Zum 25. Jubiläum des Originals kommt die „König der Löwen“-Neuauflage am 19. Juli 2019 in die Kinos. Es wird nicht der einzige Disney-Remake sein. Auch „Aladdin“ und „Dumbo“ stehen in den Startlöchern. (jha)