Steuertricks brachten Jens Lehmann ins Visier von Ermittlern

Jens Lehmann Mitte November als TV-Experte beim Fußball-Länderspiel von Deutschland gegen Russland in Leipzig.

Berlin. Ex-Nationaltorhüter Jens Lehmann (49) weist einen Bericht des „Handelsblatts“, in dem ihm Steuerhinterziehung vorgeworfen wird, deutlich zurück. „Ich habe niemals Steuern hinterzogen und werde daher mit juristischen Mitteln gegen die vom Handelsblatt aufgestellten Unwahrheiten vorgehen“, erklärte Lehmann am Donnerstag über sein offizielles Profil bei Twitter.

„Die gestern vom Handelsblatt veröffentlichten Behauptungen über angebliche (Steuer-)Delikte sind in wesentlichen Teilen unwahr und rechtswidrig. Insbesondere verschweigt das Handelsblatt trotz Kenntnis d tatsächlichen Gründe für die Einstellung des Verfahrens.“, so Lehmann weiter.

Jens Lehmann — Jens Lehmann (@jenslehmann) November 22, 2018

Das „Handelsblatt“ hatte berichtet, dass der heutige TV-Experte den deutschen Staat um einen sechsstelligen Betrag an Steuern betrogen und zeitweise doppeltes Kindergeld kassiert haben soll. Seit 2012 hatten die Steuerfahnder demnach ermittelt und ihre Ergebnisse 2016 an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet – die einigte sich mit Lehmann. „Mein Verfahren wurde eingestellt. Dafür musste ich 100.000 Euro zahlen, um einen Anspruch, der eventuell bestanden hätte und vor Gericht ausgetragen worden wäre, zu befriedigen“, erklärt Lehmann gegenüber der „Bild“-Zeitung. Zu einer Anklage kam es nicht. Juristisch ist Lehmann unbelastet.

Das „Handelsblatt“ stützt sich in der Berichterstattung auf eine Untersuchungsakte, in der die Steuerfahnder darlegen, wie Lehmann aus ihrer Sicht versucht haben soll, Steuern zu vermeiden. Die Akte liegt auch unserer Redaktion vor. Die Ermittler sprechen darin von „erhöhter krimineller Energie“.

Alles begann demnach 2003, als Lehmann von Borussia Dortmund zum englischen Erstligisten Arsenal London wechselte. Wie die Steuerermittler später rekonstruierten, soll Lehmann sein Haus in Dortmund vermietet haben – allerdings nur zum Schein, so das Urteil der Ermittler. Mieter war demnach der Mann seiner Schwiegermutter, die Bewohner sollen aber vor allem Jens Lehmann und seine Familie gewesen sein. Dass Lehmann aber offiziell keinen Wohnsitz mehr in Deutschland hatte, soll ihm hohe Steuerzahlungen erspart haben.

Die Familie kassierte wohl jahrelang doppeltes Kindergeld

2008 kam die Familie wieder nach Deutschland. Lehmann wurde Torhüter des VfB Stuttgart. Den Steuerermittlern zufolge beantragte die Familie damals bei der zuständigen Familienkasse Passau Kindergeld für die zwei Söhne und eine Tochter. Dabei kassierte Lehmann bereits seit dem Jahr 2000 Zahlungen aus Dortmund, die er laut Akte verschwiegen haben soll. Durch die Doppelzahlung ist dem Staat laut Untersuchungsakte zeitweise ein Schaden von knapp 20.000 Euro entstanden.

Lehmann studierte zwar Wirtschaftswissenschaften, hatte seine Kindergeldzahlungen aber nach eigener Aussage nicht so genau im Blick. Der „Bild“-Zeitung erklärte er: „Wegen meines Wechsels nach England wusste ich gar nicht, dass es weiter gezahlt worden war.“ Darüber hinaus habe er die zu viel überwiesene Summe inzwischen zurückgezahlt.