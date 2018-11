Viele Frauen fühlen sich auf der Straße sexuell belästigt

Paris. Viele Frauen sind laut einer neuen, repräsentativen Umfrage schon mehrmals auf der Straße sexuell belästigt worden. In der Untersuchung des Instituts Ifop im Auftrag der Jean-Jaurès-Stiftung in Paris geht es um anzügliche Bemerkungen, um grobe Gesten, aber auch um Verfolgung und tatsächliche Übergriffe.

Die Studie vergleich die Lage von Frauen in diesen Ländern:

Deutschland

USA

Großbritannien

Frankreich

Italien

Spanien

Bezogen auf Deutschland sind das die Ergebnisse:

36 Prozent der deutschen Frauen wurden auf der Straße sexuell beleidigt

36 Prozent der deutschen Frauen wurden auf der Straße verfolgt

28 Prozent wurden mit groben Gesten belästigt

10 Prozent wurden auf der Straße Opfer sexueller Gewalt

Sexuelle Beleidigung – Die Ergebnisse insgesamt

In Sachen sexuelle Beleidigung sind vor allem Frauen in Amerika betroffen: Jede zweite Frau in den USA hat laut der Untersuchung auf der Straße bereits sexuelle Bemerkungen oder Beleidigungen erfahren: In Großbritannien sind es 43 Prozent, in Spanien 40. In Frankreich gaben dies 39 Prozent der befragten Frauen an, in Deutschland 36, in Italien 25.

Grobe Gesten – Die Ergebnisse insgesamt

Jede zweite Frau wurde laut den Ergebnissen in Spanien mit groben Gesten belästigt, an zweiter Stelle liegen die USA mit 46 Prozent, an dritter Großbritannien mit 43 Prozent. In Deutschland gaben das 28 Prozent der Frauen an.

Verfolgung auf der Straße – Die Ergebnisse insgesamt

Mehr als jede dritte Frau (36 Prozent) wurde der Umfrage zufolge in Deutschland bereits auf der Straße verfolgt, in Frankreich sind es 43 Prozent, in Spanien 40 und in den Vereinigten Staaten 36.

Sexuelle Gewalt – Die Ergebnisse insgesamt

Jede zehnte befragte Frau aus Deutschland ist in ihrem Leben Opfer sexueller Gewalt auf der Straße geworden, jede fünfte in den USA. In Großbritannien gaben dies 18 Prozent der Frauen an.

Für Samstag haben in Paris und anderen Städten in Frankreich verschiedene Verbände und Persönlichkeiten zu einer Demonstration gegen sexuelle Gewalt unter dem Motto „Nous Toutes“ (Wir alle) aufgerufen. (dpa/ba)