Wirt Roman Schmoll aus „Rosins Restaurants“ verlor Hand – und kocht weiter

Lieber Roman, ich bewundere Deine Stärke. Mach weiter so. 🔝Seht den Post hier oben 🔝 Roman hat nach unseren gemeinsamen Dreharbeiten zu Rosins Restaurants bei einem schlimmen Unfall seinen Unterarm verloren. Wir waren alle sehr geschockt. Um so bewundernswerter ist es dass er unerschütterlich weiter macht und in seinem eigenen Restaurant in Baierbrunn wieder kocht. @kabel_eins #rosinsrestaurants #holmirfrankrosin die Folge seht Ihr am 29.11. um 20:15 bei Kabel1 @jamieoliver @charly_grote