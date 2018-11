Jena: Vier Tote in Wohnung – Beziehungstat wahrscheinlich

Nach dem Fund von vier Leichen in einer Wohnung in Jena deutet alles auf ein Verbrechen aus Eifersucht hin. Wie ein Staatsanwalt in Gera mitteilte, hat ein 38 Jahre alter Mann seine 25-jährige Ex-Partnerin, ihren neuen Lebensgefährten und ein drei Wochen altes Kind getötet. Anschließend nahm sich der Mann laut Staatsanwalt selbst das Leben.

Die Leichen wurden demnach am Montagnachmittag gegen 15 Uhr entdeckt. Laut Staatsanwalt lagen die Toten in einer Wohnung im obersten Geschoss eines fünfgeschossigen Wohnhauses im Stadtteil Winzerla. Als Tatwaffe wird ein Messer vermutet. „Es war sehr blutig“, sagte der Staatsanwalt am Montagabend der Deutschen Presse-Agentur

Alle Beteiligten sind Deutsche

Der mutmaßliche Täter soll nach der Trennung von der Frau und seinem Auszug aus der Wohnung zurückgekommen sein. Ob beide verheiratet waren, war zunächst unklar, ebenso das Alter des neuen Lebensgefährten der Frau. Alle Beteiligten sind Deutsche.

Auch ob die Tat schon am Sonntag oder erst am Montag geschah, konnten die Ermittler bislang nicht sagen. Die Kriminalpolizei ermittele und habe die Staatsanwaltschaft eingebunden, sagte ein Polizeisprecher beim Lagedienst in Erfurt. Beide kündigten an, die Öffentlichkeit am Dienstag weiter über den Fall zu informieren. (dpa/küp)