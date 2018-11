Ikea gewährt Straßenhunden Zuflucht in Filiale

Als Italien von schweren Unwettern heimgesucht wurde, bewies eine Ikea-Filiale in Sizilien Tierliebe. Die Kunden waren begeistert.

Tierliebe Unwetter in Italien: Ikea-Filiale gewährt Streunern Zuflucht

Berlin. Als Italien im Oktober von den schwersten Unwettern seit Jahrzehnten heimgesucht wurde, litten nicht nur die Menschen. Auch viele Straßenhunde drohten in den Fluten unterzugehen. Eine Ikea-Filiale in der sizilianischen Stadt Catania sah die Not und gewährte den Streunern Unterschlupf – zur Begeisterung vieler Kunden.

Auf Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie es sich die herrenlosen Hunde auf Teppichen oder zwischen Weihnachtsdeko gemütlich machen. Und die Menschen? Finden es super. „Was für eine wunderbare Aktion“, kommentierte zum Beispiel eine Kundin auf diesem Video:

Für manchen der Hunde gab es sogar noch Streicheleinheiten, wie dieses Foto beweist:

Helle Freude löste die Aktion offensichtlich auch bei den Tieren selbst aus. Wie ließe sich diese Pose sonst deuten?

Andere bekamen bei der Aktion vielleicht auch einfach nur die Ruhe, die sie brauchten:

Gelohnt hat sich die Aktion wohl für beide Seiten: die Hunde, die sich wie zu Hause fühlen durften; und das Möbelhaus, das jede Menge gute Presse bekam. (küp)