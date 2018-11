Feine Sahne Fischfilet: Konzert in Chemnitz unterbrochen

Feine Sahne Fischfilet bei einem Auftritt in Dessau.

Feine Sahne Fischfilet sollten am Donnerstag eigentlich ein Konzert in Chemnitz spielen. Der Konzertraum wurde von der Polizei geräumt.

Chemnitz. Erst am Mittwoch war die Vorführung eines Films über die Band Feine Sahne Fischfilet abgesagt worden: Am Donnerstagabend wurde nun ein Konzert in Chemnitz nach einer Drohung unterbrochen. Der Konzertsaal wurde von der Polizei geräumt.

„Es gab eine telefonische Drohung bei der Polizei“, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagabend. Die Räumung erfolgte während die Vorgruppe spielte, heißt es in einem Bericht der „Freien Presse“. Die Zeitung berichtet auch, dass es sich bei dem Anruf um eine Bombendrohung gehandelt haben soll.

Das Konzert der Punkband sollte im Alternativen Jugendzentrum (AJZ) stattfinden. Wie viele Menschen vor der Räumung im Saal waren, war zunächst unklar.

Auf Fotos der „Freien Presse“ ist zu sehen, wie der Sänger der Band , Jan „Monchi“ Gorkow“ offensichtlich beruhigend auf Konzertbesucher einredet. Er solle den Besuchern vermittelt haben, dass die Band die Drohung sehr ernst nehme, aber hoffe, nach dem Polizeieinsatz spielen zu können.

Vorführung von Film über Feine Sahne Fischfilet abgesagt

Die Punkband Feine Sahne Fischfilet engagiert sich gegen Rechts. Im Oktober hatte die Stiftung Bauhaus Dessau unter Verweis auf ihr Hausrecht ein Konzert der Band auf der historischen Bauhaus-Bühne abgesagt. Rechte Gruppierungen hatten zuvor in sozialen Netzwerken gegen das Konzert mobil gemacht.

Konzert gegen Rechts in Chemnitz: #wirsindmehr Es herrschte trotz leichtem Regens großer Andrang. Und bereits zu Beginn der Veranstaltung waren etwa 40.000 Menschen vor Ort. Konzert gegen Rechts in Chemnitz: #wirsindmehr

Im Gegenzug schenkte Feine Sahne Fischfilet Kindern von AfD-Fans Karten . Die Band spielte nämlich trotzdem in Dessau. Das Dessau-Konzert von Feine Sahne Fischfilet lief auch im Fernsehen.

Eine Vorführung des Dokumentarfilms „Wildes Herz“ über Feine Sahne Fischfilet in Bad Schwartau in Schleswig-Holstein war am Mittwoch abgesagt worden. (dpa/ac)