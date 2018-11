Thomas Gottschalks Haus in Malibu abgebrannt

Ein Feuerwehrmann geht an einem brennenden Haus in Malibu vorbei: Auch das Anwesen von Thomas Gottschalk ist verbrannt.

Malibu. Waldbrände in Kalifornien haben offenbar das Haus von Moderator Thomas Gottschalk zerstört. Das bestätigte der 68-Jährige gegenüber „Bild“. Er selbst soll zu dem Zeitpunkt bei einer Veranstaltung in München gewesen sein.

Entertainer Thomas Gottschalk und seine Frau Thea.

Foto: Matthias Balk / dpa

Seine Frau Thea (72) habe sich in dem Anwesen in den Bergen Malibus aufgehalten. Sie war laut Bericht aus dem Haus und mit 100 weiteren Anwohnern der Straße aus der Gegend geflohen. Weiter heißt es, Thea Gottschalk sei mit ihren Katzen in einem Hotel in Los Angeles untergekommen. (jb)

