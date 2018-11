Malibu: Prominente müssen vor Waldbrand in Kalifornien fliehen

Feuerwehrleute kämpfen gegen das Feuer in Malibu. Die schweren Waldbrände in Kalifornien haben zu stellenweise katastrophaler Zerstörung geführt.

Kalifornien Waldbrand in Malibu: Promis fliehen vor den Flammen

Washington. Die Perspektive aus dem Hubschrauber, der über dem Meer den Pacific Highway bei Los Angeles entlangfliegt, hätte ebenso gut aus einem Hollywood-Katastrophenfilm stammen können: orangefarbene Feuerwalzen auf den Hügelkämmen und Rauchwolkentürme so weit das Auge reicht.

Vor den ersten winterlichen Regenfällen in Kalifornien hat eine Welle von sich ungewohnt schnell ausbreitenden Bränden den Bundesstaat an der Westküste der USA erschüttert, begünstigt von den tückischen Santa-Ana-Winden.

Mindestens zehn Menschen starben, über 250.000 wurden bisher evakuiert. Über 7000 Gebäude sind nach Angaben von Polizei und Feuerwehr zerstört. Und noch ist kein Ende in Sicht.

Auch Cher hat Angst um ihren Besitz

Betroffen sind auch die Reichen und Schönen. Sie mussten ihre Enklave Malibu am Pazifik verlassen. Für den vom Mann zur Frau gewordenen Reality-TV-Star Caitlyn Jenner, verbandelt mit dem Kardashian-Clan, heißt es nun: Wohnungssuche.

Das Anwesen der 69-Jährigen brannte komplett nieder. Pop-Sängerin Cher, die seit den 70er-Jahren in Malibu wohnt, bangt noch um ihren Besitz. Auch die Villa von Kim Kardashian und Kanye West in der Gemeinde Hidden Hills ist bedroht.

Auch Kim Kardashians Villa ist bedroht.

Foto: REUTERS / EDUARDO MUNOZ / REUTERS

Anderen Stars aus Musik und Film erging es ähnlich und sie ließen es via soziale Medien wissen. Fernsehstar Charlie Sheen fahndete nach seinen Eltern Martin und Janet Sheen. Wenig später meldete sich der Vater (78): „Alles okay, werden die Nacht wohl in unserem Auto verbringen.“ Oscar-Preisträger Guillermo del Toro suchte dagegen nach Anteilnahme für sein Privatmuseum mit Exponaten aus Horrorfilmen. Es liegt in der Schneise der Flammen.

Etliche Menschen verbrannten in ihren Autos

Alles Luxussorgen im Vergleich zu der Katastrophe, die sich 750 Kilometer weiter nördlich abgespielt hat. In Paradise, einer 27.000 Einwohner zählenden Kleinstadt bei Chico im Norden des Bundesstaates, starben mindestens neun Menschen.

Etliche verbrannten in ihren Autos. Sie wollten vor den Flammen fliehen. 6700 Gebäude, meist Wohnhäuser, ein Krankenhaus, eine Tankstelle wurden in der Gegend zerstört. „Die Dimension der Zerstörung zerreißt einem das Herz“, so der Leiter des Rettungsdienstes.

Große Teile Kaliforniens verschwanden im August 2018 unter dichten Rauchschwaden. Die Fotos aus den Waldbrandgebieten wirkten apokalyptisch. Foto: REUTERS / PATRICK T. FALLON / REUTERS

Seit Wochen wüteten an verschiedenen Orten in dem US-Bundesstaat schwere Brände. Foto: Josh Edelson / dpa

Im Norden Kaliforniens waren zwei Brände zum größten Feuer in der Geschichte des US-Staates zusammengewachsen. Dieses Bild zeigt Rauchschwaden über einer Hügelkuppe nahe des sogenannten Mendocino-Komplexes. Dort bránnte Wald auf einer Fläche doppelt so groß wie der Bodensee. Foto: Neal Waters / dpa

Aus dem Weltraum war das verheerende Ausmaß zu erkennen: Der deutsche ESA-Astronaut Alexander Gerst hat dieses Foto von Bord der Internationalen Raumstation ISS aus aufgenommen. Foto: Alexander Gerst / dpa

Ein Löschflugzeug ließ seine Ladung über Lakeport nördlich von San Francisco ab. Foto: Kent Porter / dpa



In der Region waren mehr als 3200 Feuerwehrleute im Einsatz, mehr als 15.000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Foto: Mark Mckenna / dpa

Ein Feuerwehrmann am Pool eines Hauses in Lakeport, wo kurz zuvor ein Löschflugzeug rot gefärbtes Wasser verteilt hat. Foto: Kent Porter / dpa

Dieses Bild entstand Ende Juli in Redding ganz im Norden von Kalifornien. Dort wütete seit mehreren Wochen das Ferguson-Feuer in den benachbarten Nationalparks Sequoia und Kings Canyon. Foto: Hector Amezcua / dpa

Feuerwehrleute am Rande eines Waldbrands in Scotts Valley nahe Lakeport. Foto: Kent Porter / dpa

Lakeport, Kalifornien: Ein Feuerwehrmann überwachte ein brennendes Gebäude, um sicherzustellen, dass sich die Flammen nicht ausbreiteten. Foto: Noah Berger / dpa



Oakhurst in der Nähe des Yosemite-Nationalparks in Zentralkalifornien: Der Park war wegen der Brände für Besucher gesperrt. Foto: Noah Berger / dpa

Wenn das Feuer naht, bleibt oft nur wenig Zeit zur Flucht: Diese Frau rettete ihre Habseligkeiten mit einer Schubkarre vor den Bränden in Lakeport. Foto: Noah Berger / dpa

Mark Petersons Haus in Redding wurde durch ein Feuer zerstört. Foto: Noah Berger / dpa

Vom Dardanelle Resort in Tuolumne County blieben nach dem Feuer nur rauchende Trümmer. Foto: Marty Bicek / dpa

Apokalyptisch. Foto: Marty Bicek / dpa



Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom rief für die betroffenen Gebiete den Notstand aus; auch um schneller an Hilfen der Zentralregierung in Washington zu kommen. Von dort kamen allerdings von höchster Stelle zunächst nur Breitseiten. Präsident Donald Trump hatte die Schuldigen für die Katastrophe schnell bei den von ihm verhassten Demokraten ausgemacht, die in Kalifornien die politische Verantwortung tragen.

Streit über den Grund der Brände

„Schlechte Forstwirtschaft“ und Missmanagement seien der „einzige Grund“ für die Brände; trotz Milliardenhilfen aus Washington. Die Regierung in Sacramento müsse endlich „Abhilfe“ schaffen. Sonst werde er den Geldhahn zudrehen.

Vor Ort war man „sprachlos über so viel Unverschämtheit und Rücksichtslosigkeit“, sagte ein Vertreter der Demokratischen Partei unserer Redaktion. Grund: Zu den häufigen Ursachen der Brände in Kalifornien gehören laut Experten brandanfällige Strommasten der großen Energieversorger, die bei großer Hitze oder Dürre Funkenflug erzeugen. Und ja: Die Masten sind aus Holz.