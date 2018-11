Thronfolger Prinz Charles gibt erstes Interview seit 24 Jahren

Foto: Will Oliver / dpa

London. Er bezeichnete einen Museumsbau schon einmal als „Geschwür“, forderte in einem Brief an die Regierung einst mehr Kampfhubschrauber für die Truppen, setzt sich für Umweltschutz ein: Prinz Charles galt immer als einer, der nicht nur repräsentieren, sondern auch ein Wörtchen mitreden will.

Für die Zukunft gelobte er nun Zurückhaltung. „Ich bin ja nicht dumm“, schnappt Prinz Charles. In einer BBC-Dokumentation anlässlich seines 70. Geburtstages am 14. November wird der britische Thronfolger gefragt, ob er, wenn er einmal König ist, sich ebenso in die Politik einmischen würde, wie er es bisher gerne getan hat. „Nein, werde ich nicht. Ich verstehe schon, dass es eine andere Aufgabe ist, wenn man König ist.“

Erstes persönliches Interview seit 1994

Was sollte Charles auch anderes antworten? Die ungeschriebene britische Verfassung verpflichtet den Souverän zu politischer Neutralität. Sollte er als König sich noch einmal in die politischen Gefilde wagen, dann, so versprach er, „nur mit der Zustimmung von Ministern“.

Das Gespräch aus der Dokumentation „Prinz, Sohn und Erbe: Charles mit 70“ gilt als erstes persönliches Interview seit 1994 und als das erste Mal, dass Charles sich über seine zukünftige Rolle als König äußert.

Stolz tragen die Eltern Prinz Charles und Prinzessin Diana ihren Erstgeborenen, Prinz William, Duke of Cambridge, aus dem Krankenhaus. Der britische Prinz erblickte am 21. Juni 1982 in London das Licht der Welt. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Nach der Taufe am 4. August 1982 gibt es ein offizielles Foto der königlichen Familie: Lady Diana sitzt zwischen der Königinnenmutter Elisabeth und Königin Elisabeth II, dahinter stehen der Ehemann der Königin Prinz Philip, Duke of Edinburgh (l.) sowie Prinz Charles. Foto: imago stock&people

William mit Mama Diana an seinem ersten Tag im Kindergarten am 24. September 1995 in London. Foto: Pa / dpa

Lady Diana war bemüht, ihren Kindern William und Henry eine Kindheit zu bieten, die so normal wie möglich ist. So setzte sie durch, dass William einen Kindergarten sowie eine öffentliche Grundschule besuchen konnte. Foto: Stringer Spain / Reuters

Prinz William spielt beim Besuch einer Motorradpolizeitruppe im November 1987 in Barnes bei London selbst Polizist. Die Uniform bekam er zum Empfang geschenkt. Foto: dpa Picture-Alliance / Pa / picture-alliance / dpa



William mit seiner Mutter Diana 1994, zu der er ein sehr inniges Verhältnis pflegte. Foto: dpa Picture-Alliance / Martin Keene / picture alliance / empics

Mit dreizehn Jahren wechselt William zum legendären Eton College. Stolz begleiten seine Eltern und sein Bruder ihn an seinem ersten Schultag. Foto: Simon Kreitem

William besuchte das elitäre Internat von 1995 bis 2000. Foto: REUTERS / POOL Old / REUTERS

Der frühe Verlust seiner Mutter ist ein einschneidendes Ereignis für den jungen William. Foto: REUTER

Kurz vor seinem achtzehnten Geburtstag und dem nahen Ende seiner Schulzeit entstand dieses offizielle Bild vom lernenden William, der hier kurz vor seinen A-Level-Prüfungen steht. Foto: POOL Old / REUTERS



Im Eton College ist William Mitglied des Wasser-Polo-Teams, hier bei einem Match in seiner Schule. Foto: POOL Old / REUTERS

Wie schon sein Vater ist Prinz William weiterhin ein erfolgreicher Polo-Spieler. Foto: Carl De Souza / Getty Images

Im schottischen St. Andrews besucht William ab 2001 die Universität, beginnt erst ein Studium der Kunstgeschichte, wechselt dann zur Geografie, worin er im Jahr 2005 seinen Abschluss machte. Foto: David Cheskin / Getty Images

Zu seinem Vater pflegt er ein inniges Verhältnis. Gemeinsam verbringen sie Urlaube, wie hier in den Schweizer Alpen. Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images

Im Januar 2006 begrüßt der Kommandant der Offiziersschmiede Sandhurst, Major General Andrew Ritchie, seinen neuen Rekruten William, der von seinem Vater begleitet wird. Es folgt eine elfmonatige Militärausbildung, ganz in der königlichen Tradition. Foto: POOL New / REUTERS



Im Dezember 2006 findet zum Ende der erfolgreichen Ausbildung die Abschlussparade in Anwesenheit von Queen Elisabeth II statt; stolz lächelt William seine Großmutter an. Bei dieser Parade wurde er zum Leutnant (Second Lieutenant) ernannt. Foto: Dylan Martinez / REUTERS

Und auch Williams spätere Ehefrau, Kate Middleton, ist bei der Parade anwesend, die beiden hatten sich während des Studiums in Schottland kennengelernt und sind, bis auf eine kurze Unterbrechung, seit 2002 liiert. Foto: Dylan Martinez / REUTERS

Der Grundausbildung folgt eine Piloten-Ausbildung bei der Royal-Air-Force mit Helikoptertraining, Such- und Rettungsstaffel. Foto: Handout . / REUTERS

Stolz und glücklich wirkt sein Vater, als er William am 11. April 2008 die sogenannten Wings überreicht (englisch für Flügel), das Abzeichen der Royal Air Force. Foto: POOL New / REUTERS

Es folgte eine weitere Ausbildung zum Hubschrauberpiloten in Shawbury, wo er gemeinsam mit seinem Bruder Harry im Sommer 2009 bei einem Fototermin posiert. Foto: Phil Noble / REUTERS



Nach der offiziellen Verlobung von Kate und William im November 2010 wurde im April 2011 die Ehe in der Westminster Abbey geschlossen. Foto: Chris Jackson / Getty Images

Neben den 1900 Gästen, die persönlich dabei sein durften, wurde die Feier weltweit verfolgt. Unter anderem wurde der Gottesdienst auf YouTube übertragen. Foto: Dylan Martinez / REUTERS

Zwei Motive – rund 30 Jahre liegen dazwischen. Die Bildkombo zeigt Prinz Charles und Prinzessin Diana (l.) am 21. März 1983 sowie Herzogin Kate und Prinz William (r.) am 22. April 2014 vor Ayers Rock, dem Heiligen Berg der australischen Ureinwohner. Foto: dpa Picture-Alliance / UPI;William West/Pool / picture alliance / dpa

Am 22. Juli 2013 wurde Prinz George Alexander Louis of Cambridge im St. Mary’s Hospital London geboren, in demselben Krankenhaus, in dem schon Prinz William auf die Welt kam. Foto: REUTERS / ANDREW WINNING / REUTERS

Vater und Sohn im September 2017 – auf dem Weg zum ersten Schultag. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS



Töchterchen Princess Charlotte Elizabeth Diana of Cambridge wurde am 2. Mai 2015 geboren. Foto: Ben Stevens / i-Images / imago/i Images

Das Familienglück wird komplett durch Kind Nummer drei. It´s a boy! Wenige Stunden nach der Geburt am 23. April 2018 präsentieren William und Kate den Jungen einer jubelnden Menschenmenge. Foto: Chris Jackson / Getty Images

Bereits kurz nach der Geburt seines Sohnes im Jahr 2013 hatte William seine militärische Karriere beendet und begonnen, sich karitativen und repräsentativen Aufgaben zu widmen. Foto: REUTERS / FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Hier feuern William, Kate und Harry Läufer einer Charity-Veranstaltung an. Foto: POOL New / REUTERS

Nachdem sich Prinz Phillip im Mai 2017 von offiziellen Terminen zurückgezogen hat, steht William auch seiner Großmutter, Queen Elisabeth II, zur Seite, wie hier bei einem Treffen mit Aung San Suu Kyi, einer prominenten Politikerin Myanmars. Foto: POOL New / REUTERS



In dem Film kommen auch Charles’ Frau Camilla und sein Sohn William zu Wort. Die Gattin beteuerte, die Aussicht, König zu werden, mache ihn nicht nervös. Er habe ja sein ganzes Leben lang gewusst, dass er es eines Tages werden würde.

Er sei jedoch „ziemlich ungeduldig“, wenn es um die Umsetzung von Dingen gehe, die ihm am Herzen liegen. Dann sei er so arbeitsam, dass er manchmal nach Mitternacht an seinem Schreibtisch einschlafe und ein Notizzettel an seiner Stirn klebe.

Prinz William nennt Charles fürsorglichen Großvater

Prinz William nannte ihn einen zwar beschäftigten, aber fürsorglichen Großvater für die Enkelkinder. „Wenn er da ist, ist er brillant. Wir brauchen ihn so viel wie möglich.“ Auch der jüngste Sohn Prinz Harry fand nur warme Worte für seinen Vater.

Mit traditionellem Federschmuck auf dem Kopf und um den Hals gehängt, unterhält sich der britische Thronfolger Prinz Charles (l.) während einer traditionellen Willkommenszeremonie mit einem Ältesten der indigenen Bevölkerung im australischen Gove. Der Sohn von Queen Elizabeth II. hat am vorletzten Tag seiner Australien-Reise den Ureinwohnern des Kontingents auf der Halbinsel einen Besuch abgestattet. Foto: Brook Mitchell / dpa

Die Willkommenszeremonie für den britischen Thronfolger fand auf dem heiligen Berg Nhulun statt. Foto: POOL / REUTERS

Mit Sonnenbrille, Anzug, Einstecktuch, Siegelring und Federschmuck machte Charles doch eine ganz gute Figur. Foto: Brook Mitchell / dpa

Er sei noch nie so weit im Norden Australiens gewesen, sagte Charles. Vergangenen Mittwoch war der Kronprinz mit Ehefrau Camilla in der ehemaligen britischen Kolonie angekommen. Foto: Brook Mitchell / Getty Images

Eine unvergessene Reiseerinnerung: Der weltbekannte Didgeridoo-Meister Djalu Gurruwiwi hielt während einer spirituellen Heilzeremonie in einem Kunstzentrum in Yirrkala ein langes Didgeridoo an die Prinzenbrust und blies 30 Sekunden lang hinein. Foto: PHIL NOBLE / REUTERS



„Ich fühle mich schon besser“, sagte Charles anschließend schmunzelnd. Foto: PHIL NOBLE / REUTERS

Für den 69-Jährigen, der als König vermutlich irgendwann einmal auch Staatsoberhaupt von Australien sein wird, ist es bereits der 16. Aufenthalt auf dem Kontinent. Foto: POOL / REUTERS



Als er vor der Hochzeit mit Meghan Markle Hilfe brauchte, sei er zur Stelle gewesen. Denn Meghans Vater war nicht zur Hochzeit gekommen, offiziell aus gesundheitlichen Gründen, und Charles war eingesprungen, als es darum ging, die Braut zum Altar zu führen.

„Ich habe ihn darum gebeten und ich glaube, er wusste, dass es so kommen würde“, so Harry. „Er sagte sofort: ,Ja, natürlich. Ich werde alles tun, was Meghan braucht, und ich bin hier, um euch zu unterstützen.‘“ Das sind die Namensvorschläge für das königliche Baby.

Image des Thronfolgers hat sich verbessert

Großzügig, zurückhaltend, aber gleichzeitig auch anpackend: Die Dokumentation war eine weitere Gelegenheit für Prinz Charles zu zeigen, dass er das Zeug zum König hat.

Der Mann, der dereinst als 63. König der britischen Monarchie herrschen wird, wurde nämlich in Massenblättern wie der „Sun“ oder dem „Mirror“ gerne als Lachnummer porträtiert: Man verzieh ihm nicht, dass er seine Jugendfreundin Camilla Parker-Bowles seiner Ehefrau Prinzessin Diana vorgezogen hatte, und hoffte, dass sein Sohn William das Amt von der Queen übernehmen würde.

Mittlerweile sind solche umstürzlerischen Gedankenspiele seltener geworden.

Im April dieses Jahres hat die Queen zudem deutlich signalisiert, wen sie als ihren Nachfolger sehen will, als sie bestätigte, dass Charles nach ihrem Ableben das Amt als Oberhaupt des Staatenverbundes Commonwealth übernehmen wird.

Schon jetzt ist Charles der „Schattenkönig“

Die 92-Jährige nimmt langsam Abschied von ihren Dienstpflichten, hat Auslandsreisen aufgegeben und lässt Charles an ihrer Stelle repräsentieren. „Reibungslos, diskret und von vielen unbemerkt“, stellt der Royal-Experte Robert Jobson fest, „findet eine Übergabe der königlichen Macht genau vor unseren Augen statt.“

Der Thronfolger sei schon jetzt der „Schattenkönig“, weil er den Hauptteil der Arbeit eines Monarchen übernehme. Tatsächlich ist die Arbeitslast des 70-Jährigen in den letzten Jahren deutlich gewachsen. 14-Stunden-Tage sind üblich, rund 600 offizielle Termine im Jahr nimmt Charles wahr. Trump-Besuch in England: Aus diesem Grund traf die Queen den Präsidenten alleine.

Der älteste britische Monarch, der je gekrönt wurde

Abdanken wird die Queen allerdings nicht. Ihr Throneid ist ihr heilig. Vertraute von Elizabeth II. geben zu verstehen, dass die Queen in drei Jahren, wenn sie 95 Jahre alt ist, die Macht übergeben werde, indem sie zwar offiziell noch Königin bleibt, aber ihren ältesten Sohn zum Regenten ernennt und ihm die Amtsgeschäfte überträgt.

Wann immer Charles nun tatsächlich König wird, eines ist sicher: Er wird der älteste britische Monarch sein, der je gekrönt wurde.