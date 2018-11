Die „Goldene Bild der Frau“ lässt viele Tränen fließen

Hamburg. Auf Preisverleihungen und glamourösen Events stehen meist die Prominenten im Mittelpunkt. Bei der festlichen Gala für die Verleihung der „Goldenen Bild der Frau“ im Operettenhaus am Hamburger Spielbudenplatz waren es die Heldinnen des Alltags. Sechs starke Frauen wurden am Mittwoch von der Zeitschrift, die wie auch unsere Redaktion zur Funke Mediengruppe gehört, für ihr ehrenamtliches Engagement bei einer emotionalen Gala ausgezeichnet.

Dabei hatten die Preisträgerinnen prominente Paten wie die Schauspielerin Suzanne von Borsody oder Francis Fulton-Smith an ihrer Seite. Wie beliebt diese Veranstaltung ist, zeigte das Schaulaufen der Prominenten auf dem roten Teppich. Mehr als 500 Gäste aus der Showbranche, Wirtschaft und Politik waren erschienen, um die großartigen Projekte der Frauen zu würdigen.

Es hätte auch eine Filmpreisverleihung sein können

Zahlreiche Fotografen und Kamerateams warteten auf die Ankunft der Prominenz und wurden nicht enttäuscht. Es hätte auch eine Filmpremiere sein können, denn so viele bekannte deutsche Schauspieler bei einem Event haben Seltenheitswert. Zahlreiche Darsteller waren aus München angereist: Michaela May saß gemeinsam mit Jutta Speidel, die sich mit ihrem Verein Horizont für obdachlose Kinder und ihre Mütter engagiert, im Flugzeug von der Isar an die Elbe: „Ich bin hier Stammgast, für mich ist das das beste Event in der ganzen Republik. Denn hier stehen tolle Frauen im Rampenlicht, die mit ihren großartigen Projekten viel bewegen“, sagte Speidel.

Die „Goldene Bild der Frau“ zeichnet Frauen aus, die sich mit ihren Initiativen für andere einsetzen. Wir zeigen die Bilder der Gala, bei der eine der ersten Besucherinnen auf dem roten Teppich in Hamburg Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) war. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Jochen Beckmann, der Verlagsgeschäftsführer Zeitschriften bei der Funke Mediengruppe, die „Bild der Frau“-Chefredakteurin Sandra Immoor, Funke-Aufsichtsratschefin Julia Becker, Familienministerin Franziska Giffey und Moderator Kai Pflaume Foto: Andreas Laible

Die Preisträgerin Tanja Hock mit ihrer Patin Suzanne von Borsody. Foto: Andreas Laible

Nora Marx und Niklas Jakob Wilcke, Gesellschafter der Funke Mediengruppe. Foto: Stephan Wallocha / Bild der Frau

Preisträgerin Sandra Mertzokat (rechts) und ihre Patin Elena Uhlig. Foto: Andreas Laible



Die Sängerin Bonnie Tyler rockte später auch in der Halle. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Lydia Staltner gehörte ebenfalls zu den Geehrten und kam mit ihrem Paten Kai Schumann am roten Teppich an. Foto: Andreas Laible

Julia Becker, Aufsichtsratsvorsitzende der Funke Mediengruppe. Foto: Bild der Frau

Funke-Geschäftsführer Andreas Schoo und Monika Starosta. Foto: Andreas Laible

Hamburgs Erster Bürgermeister ließ sich die Gala nicht entgehen: Peter Tschentscher (SPD) mit seiner Frau Eva-Maria. Foto: Daniel Reinhardt / dpa



Er kennt sich aus im Norden: Otto Waalkes bei seiner Ankunft auf dem roten Teppich. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Dr. Georg Scheid, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Funke Mediengruppe, mit seiner Frau Henrike. Foto: Bild der Frau

Patin Muriel Baumeister kam mit Diana Doko, die später ebenfalls für ihr Engagement ausgezeichnet wurde. Foto: Andreas Laible

Tagesschau-Sprecher Jan Hofer und seine Lebensgefährtin Phong Lan. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Ove Saffe, Geschäftsführer der Funke Mediengruppe mit seiner Frau Anja. Foto: Andreas Laible



Schauspieler Heinz Hoenig mit seiner Lebensgefährtin Annika Kärsten. Foto: Andreas Laible

Sängerin Katja Ebstein. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Die ersten Minuten der Gala: Julia Becker, Aufsichtsratsvorsitzende der Funke Mediengruppe, und Moderator Kai Pflaume auf der großen Bühne. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Kai Pflaume begrüßt die Gäste und Zuschauer zur Gala. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Julia Becker, die Aufsichtsratsvorsitzende der Funke Mediengruppe bei ihrer Eröffnungsrede. Foto: Daniel Reinhardt / dpa



Unter anderem der Musiker Johannes Oerding sorgte in der Halle für Musik. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Johannes Oerding und Kai Pflaume begleiteten auch die Auszeichnung der Preisträgerinnen Nadja Benndorf und Nicole John (v.l.n.r). Die beiden Ausgezeichneten holen Bands und Popstars für Konzerte an Kinderkrankenbetten und bereiten so kleinen Patienten eine Freude. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Laudatorin Teresa Enke (links) und Kai Pflaume ehrte Preisträgerin Diana Doko, die über Tabu-Themen wie Suizid und Depressionen aufklärt. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Motsi Mabuse (links) war als Laudatorin für Tanja Hock auf der Bühne. Die Preisträgerin versorgt schwangere, obdachlose Frauen auf Madagaskar medizinisch. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Bonnie Tyler (links), die auch als Musikerin auftrat, hielt die Laudatio auf Lydia Staltner, die sich für Rentner einsetzt, die trotz einem Leben voller Arbeit unter Altersarmut leiden. Foto: Daniel Reinhardt / dpa



Auch Sängerin Katja Ebstein kam aus München: „Ich bin sehr gern bei dieser Veranstaltung. Hier werden Menschen geehrt, die sonst nicht in der Öffentlichkeit stehen.“ Aber auch die Hamburger Prominenz gab sich ein Stelldichein: Komiker Otto Waalkes wurde herzlich von Lindenstraßen-Star Marie-Luise Marjan begrüßt, die in Hamburg und Köln lebt. Schauspielerin Andrea Lüdke sagte: „Bei diesem Event sind Emotionen und Gänsehautmomente garantiert.“

Jedes ausgezeichnete Projekt erhält 10.000 Euro

Bei diesem besonderen Ereignis durften auch Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und seine Frau Eva-Maria nicht fehlen. Der Spitzenpolitiker lobte: „Mit dieser Preisverleihung wird das ehrenamtliche Engagement von Frauen in besonderer Weise gewürdigt. Dies ist ein wichtiges Signal, denn auch in Hamburg übernehmen viele Bürgerinnen und Bürger Verantwortung in Ehrenämtern und leisten damit einen wichtigen Dienst an der Gemeinschaft.“

Die Aufsichtsratsvorsitzende der Funke Mediengruppe, Julia Becker, betonte: „Eine festliche, sehr berührende Gala, die wir als Funke Mediengruppe gerne unterstützen. Weil sie mutige Frauen ins Scheinwerferlicht stellt. Weil sie dafür sorgt, dass deren Initiativen eine noch größere Aufmerksamkeit erhalten.“

Youtube Livestream Goldene Bild der Frau

Bereits zum zwölften Mal wurde die Goldene Bild der Frau verliehen, die eine Herzensangelegenheit von Chefredakteurin Sandra Immoor ist. Von Anfang an moderiert Kai Pflaume charmant die Gala. Prominent waren die Laudatoren für die Preisträgerinnen an diesem Abend, darunter Sänger Johannes Oerding, der natürlich auch einen musikalischen Auftritt hatte. Auch Eislaufikone Katarina Witt überreichte eine Goldene Bild der Frau. Jedes der ausgezeichneten Projekte erhielt 10.000 Euro.

Franziska Giffey ging gerührt auf die Bühne

Aber es gab auch noch den Leserpreis der Goldenen Bild der Frau, der zusätzlich mit 30.000 Euro dotiert ist und von Franziska Giffey (SPD) überreicht wurde. Auch die Bundesfamilienministerin musste kurz vor dem Ende der Gala ihre Rührung eingestehen: „Ich dachte, es könnte nicht so schlimm werden. Aber ich bin ein bisschen angefasst.“

Die meisten Stimmen der Leser hatte Tanja Hock, erhalten, die auf Madagaskar schwangere Frauen mit ihrem Hebammen-Mobil unterstützt. Hock versprach mit Hilfe der Preise „viele kleine Schritte zu gehen, um die Welt ein Stück besser zu machen“.

Für den musikalischen Höhepunkt der Gala sorgte der Auftritt von Rockstar Bonnie Tyler. Nach der Verleihung wurde noch bis nach Mitternacht auf die Heldinnen des Alltags angestoßen.

• Die weiteren Gewinnerinnen: Die Berlinerin Diana Doko (45) kümmert sich mit ihrem Verein „Freunde fürs Leben“ um Menschen mit Depressionen. Nicole John (27) und Nadja Benndorf (33) schenken mit ihrem Magdeburger Verein „Kinderklinikkonzerte“ kranken Kindern Lebensfreude. Lydia Staltner (58) unterstützt mit ihrem Münchener Verein „Lichtblick - Seniorenhilfe“ Rentner in Not. Die Düsseldorfer ELFMETERstiftung von Sandra Mertzokat (45) ist für gelähmte Kinder und Jugendliche da.