Zeuge nach drei Tagen auf Gerichtstoilette tot aufgefunden

Ein Mann ist in Kiel tot aufgefunden worden, nachdem er mutmaßlich mehrere Tage in einer Toilette eingeschlossen war. Die Behörden vermuten einen Herzinfarkt.

Kiel. Offenbar mehrere Tage hat ein toter Zeuge unentdeckt auf einer Toilette am Amtsgericht Kiel gelegen. Das berichten die „Kieler Nachrichten“. Der 70 Jahre alte Mann war am vergangenen Montag als Zeuge in einem Strafprozess geladen gewesen, erst am Donnerstag sei seine Leiche gefunden worden, wie eine Gerichtssprecherin der Zeitung bestätigte.

Die Behörden vermuten offenbar, dass der 70 Jahre alter Mann einen Herzinfarkt erlitten hat. Die Hauptverhandlung des Prozesses war der Sprecherin zufolge vom Richter abgesagt worden, weil der Angeklagte nicht erschienen war, berichten die „Kieler Nachrichten“.

Der Tote soll in diesen Tagen obduziert werden.

(dpa/ba)