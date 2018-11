81-Jähriger rast mit Auto ungebremst durch Waschstraße

Ein Mann ist in Köln mit seinem Auto durch eine Waschanlage gerast, mitten in einen Tankstellenshop. Er wurde dabei schwer verletzt.

Köln. Er bremste nicht, sondern fuhr direkt durch die Waschstraße durch – mitten in den Shop einer Tankstelle. Ein 81-Jähriger hat sich in Köln schwer verletzt, als er aus noch ungeklärter Ursache am Eingang einer Waschstraße Gas gab.

Laut Polizei raste der Senior durch die Waschanlage hindurch, die noch nicht für die Reinigung freigegeben war. Er kam mit seinem Opel Astra erst in den Tankstellenshop zum Stehen.

Durch die Wucht des Aufpralls sind laut Polizei in dem Shop Regale umgefallen. Sowohl in der Waschstraße als auch in am Tankstellengebäude entstand erheblicher Sachschaden. (sdo)