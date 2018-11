Papendorf: Vierjähriger bekommt Geschirrspül-Tab in die Halloween-Tüte

Ein Spülmaschinen Tab wie dieser landete in Schleswig-Holstein in der Halloween-Tüte eines Jungen. (Symbolbild)

Absicht oder ein Versehen? Die Polizei ermittelt in Schleswig-Holstein, weil Spülmittel in der Halloween-Tüte eines Kindes landete.

Ermittlungen Vierjähriger bekommt Geschirrspül-Tab in die Halloween-Tüte

Ahrensburg. Wollte da einer Kindern etwas Böses tun? Der Verdacht liegt zumindest nahe. Die Mutter eines Vierjährigen erstattete am Donnerstag bei der Polizei in Ahrensburg (Schleswig-Holstein) Anzeige, nachdem sie in der Halloween-Tüte ihres Sohnes ein Geschirrspül-Tab gefunden hatte.

Die Frau war mit ihrem Nachwuchs am Mittwochabend im Brunsbeker Ortsteil Papendorf unterwegs. Dort klingelte der Junge an Türen, sagte wie bei Halloween üblich einen Spruch auf und bekam dafür Süßigkeiten – und offenbar jenes in Folie eingewickelte gepresste Reinigungsmittel.

Die Frau bekam Hinweise aus dem Ort

Am nächsten Morgen erhielt die Mutter den Hinweis, dass angeblich bei anderen Kindern, die in Papendorf gesammelt hatten, ein solches Tab im Beutel lag. Sie überprüfte die Süßigkeiten-Beute ihres Sohnes und wurde fündig.

Der Polizei wurde bisher aber nur dieser eine Fall gemeldet. Ob das Tab vorsätzlich in die Süßigkeitentüte gelegt wurde oder es nur aus Versehen geschah, ist noch unklar. Ein konkreter Tatverdacht liegt noch nicht vor. Die Kriminalpolizei Ahrensburg ermittelt.

