Wenden: 16-Jähriger tot gefunden - Festnahme

Die Polizei in Wenden hat in einem Waldstück nahe des Schulzentrums ein Gebiet abgesperrt.

Ein seit Tagen vermisster 16-Jähriger ist in NRW tot aufgefunden worden. Wie er starb, ist bislang unklar. Nun gab es eine Festnahme.

Wenden. Ein 16-Jähriger wird vermisst, die Polizei in Nordrhein-Westfalen leitet eine große Suche ein – am Tag danach ist klar: Der Junge ist tot. Am Mittwochabend wurde seine Leiche gefunden. Die Polizei nahm inzwischen einen männlichen Verdächtigen fest.

Genauere Angaben zu der Festnahme oder der Person machten die Behörden nicht. Weitere Ermittlungsergebnisse seien erst nach der Obduktion des Leichnams am Donnerstag zu erwarten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Toter Junge hatte offenbar Streit mit einem Freund

Ein Ermittler sichert Spuren.

Foto: Markus Klümper / dpa

Der tote Junge war seit Dienstag vermisst worden. Am Mittwoch fanden Polizisten seine Leiche in einem Waldstück in der Nähe seiner Schule im nordrhein-westfälischen Wenden. Die Todesursache war zunächst unklar. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

Der Schüler war gar nicht zur Schule gegangen, bestätigte die Polizei.

Foto: Markus Klümper / dpa

Wie die „Westfalenpost (WP)“ berichtet, hatten mehr als 100 Einsatzkräfte nach dem Jungen gesucht, auch die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk und das DRK hatten sich beteiligt.

Eine Google-Maps-Karte zeigt, wo Wenden liegt.

Nach Berichten der „WP“, die wie diese Redaktion zur Funke Mediengruppe gehört, bestätigte die Polizei Informationen, dass der 16-Jährige nicht zur Schule gegangen war und nach einem Streit mit einem Freund nicht nach Hause gekommen war. Zeugenaussagen hatten die Ermittler zum Fundort der Leiche geführt.

Wenden trauert um den 16-Jährigen

Blick auf das Schulzentrum von Wenden.

Foto: Markus Klümper / dpa

Im Heimatort des Toten trauern derweil viele Menschen um den Jugendlichen. Die Gesamtschule Wenden, die er besuchte, nahm die eigene Webseite vom Netz. Auf der Startseite ist nun ein Kondolenzschreiben zu finden. „Die Schule trauert um ein Mitglied ihrer Gemeinschaft und ist in Gedanken in diesen schweren Stunden bei der betroffenen Familie.“, heißt es dort.

Die Schule arbeite mit Schulpsychologen zusammen – vor allem, um die Schüler professionell zu begleiten. (moi/ba/ac/dpa)