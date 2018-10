„Bauer sucht Frau" 2018: Tränenreiche Flucht aus dem Schweinstall

Berlin. Bauern haben üblicherweise Tiere oder Pflanzen und manchmal auch beides. Die besitzen sie aber nicht aus Interesse an Flora und Fauna, sondern aus wirtschaftlichen Gründen. Eine tragische Erkenntnis, die der geneigte „Bauer sucht Frau”-Zuschauer immer wieder vergisst, wenn Moderatorin Inka Bause flauschige Tierköpfe im Sonnenschein tätschelt. Zurück auf den Boden der Tatsachen.

Tennisprofi Tayisiya verliebt sich in Kalb Dustin.

Auf der Tierbaby-Niedlichkeitsskala rangieren Kälbchen ganz weit oben: Dunkle Kulleraugen, dichte Wimpern, rosa Schnauze. Deshalb ist es durchaus nachvollziehbar, dass die nicht nur tennis-, sondern auch tieraffine Tayisiya in der dritten Folge der RTL-Kuppelshow beim Anblick eines frischgeborenen Kälbchens ihr Herz verliert. „Am besten würd’ ich mich dort hinhocken und den ganzen Tag kuscheln!”, jauchzt sie in ihren weißen Hotpants, die sich eher weniger für das bodenständige Trend-Erlebnis Kuhkuscheln eignen.

Liebestöter Vegetarismus: Angelika muss gehen

Fortan hat sie kaum noch Augen für Jungbauer Matthias. Logisch – wer braucht schon einen neuen Partner, wenn die Milchkühe um einen herum ständig Babys zur Welt bringen? Vor lauter Verzückung tauft Tennisprofi Tayisiya das Tier auf den klangvollen Namen Dustin. Dass das kuschelige Kalb aus dem Milchbetrieb mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine Karriere als Schnitzel zusteuert, weil es wegen seines Geschlechts nicht für die Nachzucht eingesetzt werden kann, vergessen wir der 21-jährigen Dortmunderin zuliebe.

Farmer Andreas (67) aus Kanada kann mit Friseurin Angelika nichts anfangen.

Fleisch wächst nicht auf dem Schnitzelbaum. Das muss Angelika in Kanada feststellen, als sie sich arglos an der Hühnerfütterung erfreut und plötzlich das Thema Schlachten angeschnitten wird: „Das könnte ich nie“, versichert sie. „Ein Tier, das ist ein Familienmitglied.“ Lieber will sie sich so fleischarm wie möglich ernähren. Ein absolutes No-Go für den helvetischen Selbstversorger Andreas: „Das Schlachten, das gehört einfach zu einem Bauernhof“, konstatiert er. Angelikas Fleischesunlust wird zum Trennungsgrund – sie muss die Hofwoche vorzeitig abbrechen.

Wo Frauen sich am Frühstückstisch beweisen sollen

Unterdessen hat Bauer Bernhard in Bayern für seine Annett gar nicht erst den Frühstückstisch gedeckt, weil das normalerweise seine Mutter erledigt – aber vielleicht hatte er auch einfach keine Lust auf liebeskillende Vegetarismus-Diskurse, die sich zwischen Leberkäse und Zervelatwurst schnell mit ungeahnter Kraft entfalten können.

Annetts Zeitreise in die 1950er Jahre nimmt also weiter ihren Lauf: So ein improvisiertes Frühstück in einem fremden Haushalt sei ja eine „super Gelegenheit, dass sich eine Frau da noch beweisen kann”, meint Bernhard.

Seit 2005 sorgt „Bauer sucht Frau“ sehr erfolgreich für ganz viel Liebe auf dem Land: 28 Hochzeiten wurden gefeiert, 14 Babys geboren und mehr als 20 Paare sind bis heute zusammen – so die Liebesbilanz nach 13 Staffeln. „Meine Bauern beweisen einfach ein gutes Händchen bei ihrer Damenwahl“, erklärt Moderatorin Inka Bause den Erfolg der TV-Romanze. Ab 15. Oktober sendet RTL die 14. Staffel. Wir stellen die 12 Landwirte vor. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Die Bauern der 14. Staffel von „Bauer sucht Frau“: (v.l.) Stephan aus Schwaben, Leopold aus Österreich, Bernhard aus Schwaben, Christian aus dem westlichen Hunsrück, Jörn aus Namibia, Schäfer Dirk aus Nordrhein-Westfalen, Liebesbotin Inka Bause, Andreas aus British Columbia, Kanada, Niels aus Niedersachsen, Claus aus Niedersachsen, Matthias aus Schwaben, Marco aus Baden-Württemberg und Guy aus Luxemburg. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Matthias (23) kommt aus Lechtal in Schwaben (Bayern) und lebt mit seinen Eltern, seiner Schwester und seiner Oma auf dem Hof. Er wird einmal den elterlichen Betrieb übernehmen. In seiner Freizeit ist der Jungbauer begeisterter Bergsteiger: „Ich bin keine Sportskanone, aber ich komm schon rauf!“ Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Er hatte noch keine feste Beziehung. „Aber ich muss die Frau erstmal kennenlernen, um mich zu verlieben. Da sind viele Mädels gleich weg. Schön wäre, wenn sie ohne Vorurteile kommt und sich das hier alles einfach anguckt. Das wäre das Wichtigste für mich.“ Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Bei der Arbeit setzt er auf moderne Technik: Seine Kühe bekommen ihr Futter von einem ferngesteuerten Futteranschieber und beim Melken hilft ein Roboter mit Laser zum Eutertasten: „Das gefällt den Kühen ganz gut.“ Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D



Bernhard lebt auch in Schwaben und ist der Onkel von Bauer Matthias. Der 53-Jährige kümmert sich auf seinem Hof um Schweine, Schafe und Hühner und baut zudem Zuckerrüben, Mais und Weizen an, um seine Tiere damit zu versorgen. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Er lebt alleine auf dem Hof, doch seine Eltern kommen noch täglich vorbei, um ihn auf seinem Hof zu unterstützen. „Ohne meine Mutti gäbe es bei mir nur Butterbrot!“ Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Der 1,70 Meter große Bernhard betreibt Kampfsport und liebt es zu Rock’n‘Roll zu tanzen. „Ich suche eine Frau, die mit mir durch dick und dünn geht. Sie sollte eine selbstbewusste, aktive Frau sein, die auch mal mit mir feiern geht. Und Humor muss sie haben, denn zusammen Lachen ist wichtig.“ Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Guy (45) lebt allein auf seinem Hof in Diekirch in Luxemburg. Der Fische-Mann bewirtschaftet hier 140 Hektar Grünfläche mit dazugehörigem Ackerbau und Forstwirtschaft. Kühe, Pferde, Hund und Katze gehören mit dazu. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

In seiner Freizeit verarbeitet der Bauer sein Fleisch am liebsten selber. Mit der großen Liebe hat es bei Guy bisher nicht geklappt: „Die Frauen konnten sich auf dem Hof nicht einleben, die Landwirtschaft hat sie überfordert. Ich wünsche mir deshalb eine Partnerin, die in meinem Alter ist und mit mir an einem Strang zieht.“ Der 1,79 große Landwirt würde sich am meisten freuen, wenn seine Traumfrau gleich ein Kind mit auf den Hof bringt, das Lust hat, den Betrieb eines Tages zu übernehmen und damit den Familienbesitz zu erhalten. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D



Der Kuhbauer Leopold (48) aus Österreich bewirtschaftet mit seinen Eltern 20 Hektar Grünland und kümmert sich liebevoll um seine Tiere. In seiner Freizeit ist der schüchterne Single bei der Freiwilligen Feuerwehr, wandert leidenschaftlich gern oder radelt, begleitet von seinem Hund Tobi. Eine richtige Beziehung hatte er noch nie. „Ich suche eine naturverbundene Frau, die unternehmungslustig, ehrlich und treu ist. Außerdem soll sie mich so nehmen wie ich bin.“ Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Der naturliebende Rinderzüchter Christian lebt im westlichen Hunsrück (Rheinland-Pfalz) zusammen mit seinem 96-Jährigen Vater. Der 56-Jährige kümmert sich allein um 70 Hektar Grün- und Ackerland und seine 30 Tiere. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

In seiner Freizeit unternimmt er am liebsten Ausflüge mit seiner Hündin Raika oder fährt Fahrrad. Der lebenslustige Landwirt möchte zusammen mit seiner Traumfrau viel unternehmen und immer wieder Neues entdecken. „Meine Traumfrau sollte so zwischen 40 und 60 Jahren alt sein. Ich suche keinen Modeltyp, ein paar Pfunde stören mich nicht. Eine Frau könnte mich glücklich machen, indem sie zu mir steht und Zeit mit mir verbringt.“ Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Jörn (38) lebt gemeinsam mit seinen Eltern in vierter Generation auf einer Farm – mit Buschcamp, Rindern, Giraffen – im afrikanischen Namibia. Besonders eng verbunden ist der leidenschaftliche Farmer mit dem Eingeborenenstamm San, der auf seiner Farm lebt. Schon mit zwei Jahren spielte er mit den Kindern und ist gemeinsam mit ihnen aufgewachsen. Deshalb spricht er auch die Sprache „seiner Leute“, Ju’’hoan, eine der ältesten Sprachen der Welt. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

„Ich habe hier alles, was ich mir wünsche, außer einer Partnerin, mit der ich das alles teilen kann. Ich suche eine Frau zwischen 25 und 38 Jahren. Sie sollte sportlich und aktiv sein, sowie offen auf die Menschen hier zugehen.“ Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D



Vollblut-Bauer Stephan aus Schwaben (40) bewirtschaftet mit seinen Eltern 95 Hektar Land. Außerdem kümmert er sich um einen Bullenmastbetrieb und versorgt Schafe, Hühner, Kaninchen und Enten. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

„Ich hoffe endlich eine schlagfertige Partnerin zu finden, die mit mir den Familienbetrieb weiter fortführen möchte. Sie sollte ihren eigenen Kopf haben und mein passendes Gegenstück sein, damit wir eine Familie gründen können. Wenn sie auch noch gut kochen könnte, wäre ich rundum glücklich, denn Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen“. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Andreas (67) lebt auf seiner 32 Hektar großen Ranch mitten im Westen Kanadas, in British Columbia. Der gebürtige Schweizer wanderte 1997 aus. Der gelernte Zimmermann schloss seine Firma, ließ alles hinter sich und lebt nun gemeinsam mit seinen Tieren seinen Traum von Freiheit. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

„Meine Traumfrau sollte sportlich sein, zwischen 60 und 65 Jahre alt und einfach meine Interessen teilen. Wenn sie gerne wandert, reiten geht oder das Bootfahren mag, ist das ideal. Sie sollte sich natürlich ein Leben hier in Kanada vorstellen können, das ist die Bedingung, sonst geht es ja nicht.‘‘ Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Bauer Niels (30) lebt mit seiner Oma auf dem Hof in Cuxhaven (Niedersachsen). Als Landwirtschaftsmeister betreut er hauptberuflich die Kühe im benachbarten Milchviehbetrieb. Auf seinen eigenen 30 Hektar Grün- und Ackerland baut er Getreide an und versorgt seine Pensionspferde und sein Pony. In seiner Freizeit schwimmt er, ist bei der Freiwilligen Feuerwehr und engagiert sich sozial im Dorf. „Flirten ist nichts für mich, ich spreche sofort los und bin direkt. Ich sehne mich echt nach jemandem, der da ist, wenn ich nach Hause komme. Eine Frau mit der man auch mal spazieren gehen und etwas gemeinsam machen kann.“ Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D



In Nordrhein-Westfalen lebt der Schäfer Dirk. Hauptberuflich arbeitet der gelernte Landwirt in einem Schweinemastbetrieb. Der humorvolle Bauer geht in seiner Freizeit in den Schützenverein und verbringt sehr gerne Zeit mit seinen Patenkindern. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

„Mein Traum wäre eine feste Partnerin zu finden und mit ihr vielleicht auch ein Kind zu bekommen. Wenn sie schon eins hat, ist das auch kein Problem“. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Schweinebauer und Pferdezüchter Claus (47) lebt mit seinem Sohn und seinen Eltern auf dem Hof in Diepholz (Niedersachsen). In seiner Freizeit ist der im Sternzeichen geborene Wassermann oft mit Freunden auf Achse, geht gern spazieren, liebt Schützenfeste und Rad fahren. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Seit seiner Scheidung ist der 47-Jährige wieder Single. „Ich wünsche mir eine natürliche, selbstbewusste Frau, die mir auch mal sagt, wo es lang geht. Außerdem sollte sie humorvoll sein, Pferde lieben und auch mit der Familie gut auskommen. Wenn sie dann auch noch Lust hätte, das Haus liebevoll zu verschönern, wäre mein Glück perfekt.“ Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D



Fatales Ferkel-Gate – Tränen im Schweinstall

Heike stellt Claus zur Rede.

Dass die Zukunft der Claus’schen Ferkel längst nicht so rosig wie ihre Haut sein wird, kompensiert der niedersächsische Bauer offenbar mit emotionaler Abgrenzung: „So, und was bringt das jetzt?“, blökt er, als sich die tierfreundliche Heike als Schweineflüsterin versucht. Die erkennt nämlich zutreffend, dass „Schweine doch auch schlaue Tierchen” sind und will sie mithilfe von liebevoll zugeschnittenen Bananenhäppchen dressieren.

Doch zwischen den todgeweihten Ringelschwänzen haben die Gefühle Schweigepflicht. Ganz zum Unmut der Rechtsanwaltsgehilfin, die Claus’ groben Umgang mit ihrem auserwählten Dressur-Schweinchen nicht hinnehmen will. Unter Tränen verlässt sie den Stall.

„Es ist halt die Situation mit dem Ferkel gekommen. Dadurch ist es kaputt gemacht worden“, resümiert Claus danach reumütig das jähe Ende ihres Zusammenseins. Heike reist ab – und wer weiß, vielleicht gründet sie ja bald schon einen Gnadenhof à la Gut Aiderbichl mit dem dressierten Ferkel und Kälbchen Dustin.