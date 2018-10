Betrunkener nimmt Mann statt Frau mit aufs Zimmer

Ein Mann glaubte, er habe eine schöne Frau mit in sein Hotelzimmer genommen (Symbolbild).

Freiburg. Er lief unbekleidet im Hotel herum, urinierte an die Wand und warf dabei eine Angestellte um. Ein betrunkener 41-Jähriger randalierte am Sonntagmorgen in einem Hotel nahe der Freiburger Innenstadt. Die Polizei musste anrücken.

Die Beamten wollten ihrer Pressemitteilung zufolge zunächst einmal klären, warum der Mann so außer sich war. Nach Gesprächen mit allen Beteiligten konnten sie die Ursache des Ausrasters finden.

Große Überraschung für 41-Jährigen in Freiburg

Offenbar hatte der Mann sich ins Nachtleben gestürzt und dabei eine Bekanntschaft gemacht. Er glaubte, er nehme eine Frau mit in sein Hotelzimmer, um mit ihr Sex zu haben. Doch als im Zimmer anschließend die Hüllen fielen, wurde dem 41-Jährigen klar, dass es sich nicht um eine Frau handelte – sondern um einen Mann.

Dann begann er, zu randalieren. Schließlich gelang es den Polizisten, ihn zu beruhigen und er gab seine Personalien für die Schadensregulierung mit dem Hotel an.

Sauerländer gibt seine Frau bei der Polizei ab

Dass Alkohol für jede Form von Beziehungen – ob nun Liebe oder Leidenschaft – nicht immer förderlich ist, zeigte sich am Wochenende auch im Sauerland. Bei einem Oktoberfest in Neuenrade hatte sich eine 37-Jährige heftig betrunken. Als ihr Mann sie nachts abholen wollte, zeigte sich die Frau so aggressiv und aufgebracht, dass ihr Gatte keinen anderen Ausweg wusste, als sie zur Polizei zu bringen.

Die Beamten nahmen die Betrunkene in Gewahrsam – der Mann dürfte entsprechend doch noch eine ruhige Nacht gehabt haben. (leve/ses)