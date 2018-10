In Tunis hat eine Frau einen Selbstmordanschlag verübt. Der Anschlag geschah auf einer Straße, an der auch das Innenministerium liegt.

Tunis. In der tunesischen Hauptstadt Tunis hat es am Montag einen Selbstmordanschlag gegeben. In der Nähe einer Polizeistreife habe sich eine Frau auf der Avenue Bourguiba in die Luft gesprengt, hieß es aus Polizeikreisen.

Auf Fotos von mutmaßlichen Augenzeugen war eine Rauchsäule über der Stadt zu sehen. Die zentrale Prachtstraße, an der sich das Innenministerium und mehrere internationale Hotels befinden, wurde abgesperrt.

Über Opfer gab es zunächst keine Informationen. (dpa/ac)