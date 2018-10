Hambacher Forst: Lokführer verhindert schweres Unglück am Hambacher Forst

Polizei räumt Gleise in NRW

Der Energieversorger RWE transportiert auf der Bahnstrecke die im Tagebau Hambach geförderte Braunkohle. Das Aktionsbündnis "Ende Gelände" hatte am Samstag zu Protesten gegen den Braunkohle-Tagebau im Rheinischen Kohlerevier aufgerufen.

Es fehlten nur wenige Meter: Am Hambacher Forst hätte eine Lok hätte beinah Demonstranten überrollt, die sich festgekettet hatten.

Proteste Lokführer verhindert schweres Unglück am Hambacher Forst

Am Rande der Proteste im rheinischen Braunkohlerevier ist ein schwerer Unfall nur knapp verhindert worden. Ein Triebwagen hätte nahe dem Hambacher Forst beinahe zwei Demonstranten überrollt, die sich an Gleisen festgekettet hatten. Das berichtete eine Sprecherin der Polizei am Montagmorgen über den Vorfall vom späten Sonntagnachmittag.

Der Lokführer habe eine Notbremsung eingeleitet. Der Triebwagen sei 10 Meter vor den Angeketteten zum Stehen gekommen, die sich gegen Einbruch der Dunkelheit dort postiert hatten.

Im Zug waren Demonstranten

Der Lokführer erlitt einen Schock. Die Polizei transportierte in dem vom Tagebaubetreiber RWE gemieteten Fahrzeug rund 40 Menschen, die nach der Gleisbesetzung der Hambach-Bahn in Gewahrsam genommen worden waren. Sie blieben unverletzt.

Wie viele Menschen bei den Protesten festgenommen oder in Gewahrsam genommen wurden, konnte die Polizei am Montagmorgen noch nicht sagen. (dpa)