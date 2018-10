Flugzeugabsturz in Indonesien: Maschine von Lion Air mit über 180 Passagieren stürzt ins Meer

Eine Maschine des Billigfliegers Lion Air ist in Indonesien abgestürzt. (Symbolbild)

Flugzeugunglück in Indonesien: Eine Boeing 737 ist kurz nach dem Start ins Meer gestürzt. An Bord waren mehr als 180 Menschen.

Jakarta. In Indonesien ist am Montag ein Flugzeug mit mehr als 180 Menschen an Bord abgestürzt. Wahrscheinlich hat niemand von ihnen überlebt.

Die Maschine des Billigfliegers Lion Air ist kurz nach dem Start um 6.20 Uhr (Ortszeit, 0.20 Uhr unserer Zeit) auf dem Flughafen der indonesischen Hauptstadt Jakarta ins Meer gestürzt. Die Ursache dafür ist noch unlar.

Das Flugzeug war auf dem Weg zur Nachbarinsel Bangka. Der Flug sollte eine Stunde dauern. 13 Minuten nach dem Start verschwand die Boeing 737 MAX 8 vom Radar. Etwa 70 Kilometer von Jakarta entfernt wurden Trümmer im Meer entdeckt.

Flugzeug ist ins Meer gestürzt

An Bord waren mindestens 181 Passagiere und sieben Besatzungsmitglieder. Die Hoffnung, noch Überlebende zu finden, ist gering. Ein Sprecher der Rettungsdienste, Muhammad Syaugii, sagte: „Wir haben Rettungswesten, Handys und Flugzeugteile entdeckt.“

Vermutet werde, dass das Wrack in einer Tiefe von etwa 35 Metern im Meer liege. Der Sprecher der nationalen Katastrophenschutzbehörde, Sutopo Purwo Nugroho, veröffentlichte auf seinem Twitter-Konto auch erste Bilder von der Unglücksstelle. Auf dem Wasser ist ein größerer Flugbenzin-Teppich zu sehen.

Maschine war erst seit 2016 in Betrieb

Nach Angaben der Rettungsdienste wurde Flug JT-610 zuletzt bei Karawang in der Provinz West-Java geortet. Dort sei auch der Funkkontakt zu dem Flugzeug abgebrochen. Über die Absturzursache wird noch gerätselt. Die Maschine war recht neu. Das Boeing-Modell 737 MAX 8 ist nach Angaben von Experten erst seit 2016 in Betrieb.

Verwandte von Passagieren trösten sich auf dem Depati Amir Airport gegenseitig, während sie auf Neuigkeiten zu dem Absturz einer Passagiermaschine des Billigfliegers Lion Air warten.

Foto: Uncredited / dpa

Lion Air ist die größte Billigfluglinie des Inselstaats Indonesien mit seinen mehr als 250 Millionen Einwohnern. Die 1999 gegründete Gesellschaft, die moderne Jets der Hersteller Boeing und Airbus einsetzt, fliegt hauptsächlich Ziele innerhalb des Landes an. Die Flotte umfasst nach Angaben der Fluglinie derzeit 112 Maschinen.

2013 war bereits eine andere Boeing 737 von Lion Air mit mehr als 100 Menschen an Bord beim Landeanflug auf die indonesische Urlauberinsel Bali ins Meer gestürzt. Das Flugzeug brach praktisch auseinander. Damals gab es jedoch keine Todesopfer. (dpa)