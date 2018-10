Der Kadaver eines großen Finnwals liegt am Strand von De Haan. Forscher untersuchen die Überreste um die Todesursache zu erforschen.

Todesursache wird untersucht Riesiger Finnwal an belgischer Küste gestrandet

De Haan. Ein 18 Meter langer Finnwal ist an der belgischen Küste gestrandet. Der tote Meeressäuger sei am Morgen am Strand der kleinen Gemeinde De Haan im Norden Belgiens angeschwemmt worden, berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga.

Experten hatten den Kadaver zuvor bereits entdeckt, als er in der Nordsee Richtung Küste getrieben war. Warum er starb, ist noch unklar. Noch vor Ort begannen Forscher mit der Autopsie des Tieres. Teile des Wals wurden zur Untersuchung an die Universität in Gent geschickt. Die übrigen Teile und das Skelett sollten anschließend beseitigt werden.

( dpa )