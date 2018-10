AIDAnova: Brand auf Kreuzfahrtschiff in Eemshaven

Die AIDAnova liegt derzeit im Zielhafen Eemshaven in den Niederlanden. Dort ist in der Nacht ein Feuer in einer Kabine ausgebrochen.

Eemshaven. Brand auf dem neuen AIDA-Kreuzfahrtriesen: Nach ihrer Emsüberführung liegt die AIDAnova derzeit in ihrem Zielhafen Eemshaven in den Niederlanden. Auf dem Schiff kam es in der Nacht zu Dienstag nach Informationen unserer Redaktion zu einem Brand.

Wie die niederländische Nachrichtenseite Eemskrant.nl berichtet, sei um viertel nach zwei Uhr bei der örtlichen Feuerwehr ein Hilferuf eingegangen und sie seien zu einem Brand an Bord des Kreuzfahrtschiffes gerufen worden. Aus Vorsicht habe man fünf örtliche Mannschaften sowie einen Krankenwagen alarmiert. Alle Mitarbeiter des Kreuzliners mussten von Bord, erfuhr unsere Redaktion.

Ein Sprecher der Meyer Werft sagte, dass zwei Kabinen von dem Feuer betroffen seien. Um fünf Uhr war es unter Kontrolle. Passagiere seien nicht anwesend gewesen. Warum es zu dem Brand kam, ist derzeit nicht bekannt. Eine für den morgigen Donnerstag angesetzte Probefahrt wird ausfallen, wie unsere Redaktion erfuhr.

Das neue Kreuzfahrtschiff AIDAnova hat am Montag seinen Weg von der Meyer Werft in Papenburg über die Ems in Richtung Nordsee angetreten. Foto: Mohssen Assanimoghaddam / dpa

Das mit Flüssiggas betriebene Schiff legte am Abend in Papenburg ab. Foto: Mohssen Assanimoghaddam / dpa

om Ufer aus beobachteten Schiffsfans das schwierige Manöver auf dem engen Fluss. Foto: Mohssen Assanimoghaddam / dpa

Das Großereignis wurde auch medial begleitet: Übertragungswagen des Norddeutschen Rundfunks (NDR) stehen hinter dem Hafenbecken der Meyer Werft. Foto: Mohssen Assanimoghaddam / dpa

Eigentlich hatte die AIDAnova bereits am Montagmorgen starten sollen, doch wegen zu niedrigen Wasserstandes war das Ablegen auf den Abend verschoben worden. Foto: Mohssen Assanimoghaddam / dpa



AIDAnova bricht im Dezember zur Jungfernfahrt auf

Die AIDAnova war Mitte Oktober aus der Meyer-Werft in Papenburg über die Ems Richtung Nordsee gestartet. Von ihrem Zielhafen aus finden in den nächsten Wochen etliche Probefahrten durch die Nordsee statt. Am 15. November wird das Schiff in Bremerhaven offiziell der Reederei übergeben. Am 2. Dezember bricht die AIDAnova von Hamburg aus zur Jungfernfahrt Richtung Kanaren auf.

Die AIDAnova ist das weltweit erste Kreuzfahrtschiff , das vollständig mit Flüssiggas (LNG) betrieben werden kann, und einer der größten der Welt mit 2600 Kabinen, Platz für bis zu 6600 Passagiere, 16 Restaurants und 17 Bars. Der Kreuzliner ist 337 Meter lang und 42 Meter breit. (jha)