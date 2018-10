Augsburg: 21-jähriger Mann missbraucht Neunjährige auf Schultoilette

Augsburg/Berlin. Auf der Toilette einer Augsburger Grundschule soll am Dienstagmittag ein 21-jähriger Mann ein Mädchen sexuell missbraucht haben. Laut Polizei hielt sich der Mann unberechtigt in der Schule auf und sprach die Neunjährige an. Dann soll er mit dem Kind in die Mädchentoilette gegangen sein, wo er es sexuell missbraucht haben soll.

Eine Mitschülerin hörte nach ersten Ermittlungen das neunjährige Mädchen um Hilfe schreien und verständigte sofort einen Lehrer. „Dieser griff sofort ein, überwältigte den Mann und hielt ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen fest“, erklärte die Polizei.

Den Beamten zufolge handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 21-Jährigen aus dem Landkreis Augsburg. Er wurde festgenommen. Das Mädchen wird psychologisch betreut. (jha)