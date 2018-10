Hamburg: Schwarzfahrer flüchtet in S-Bahn-Tunnel

In Hamburg sprang ein flüchtiger Schwarzfahrer auf die S-Bahn-Gleise (Symbolbild).

Ein Mann hat in Hamburg den S-Bahn-Verkehr lahmgelegt. Ohne Ticket floh er vor den Kontrolleuren – ausgerechnet in den S-Bahn-Tunnel.

Kriminalität Schwarzfahrer flüchtet in Hamburg in S-Bahn-Tunnel

Hamburg. Er hätte sich ein besseres Versteck aussuchen müssen: Auf der Flucht vor Fahrkartenkontrolleuren ist ein 24 Jahre alter Mann in Hamburg-Altona in einen S-Bahntunnel gerannt. Bundespolizisten fanden den Mann schließlich eine Haltestelle weiter an der Königstraße.

Mit seiner Aktion hatte er den S-Bahn-Verkehr rund um den Bahnhof Altona für eine halbe Stunde zum Erliegen gebracht. Der betrunkene Mann war am Sonntagnachmittag auf die Gleise gesprungen und in den S-Bahntunnel gerannt, nachdem er beim ohne Ticket erwischt worden war, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Umgehend wurde der S-Bahnverkehr gestoppt und der Strom an den Schienen abgestellt. Bei der Aufnahme der Personalien stellte sich heraus, dass der Mann aus Ghana stammt und unerlaubt in Deutschland lebte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (dpa/jha)