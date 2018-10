„Siglinde“: Dauerregen und Sturmflut erwartet

Sturmschäden: So holt man sich sein Geld zurück Ein Sturm kann schnell große Schäden am eigenen Haus anrichten. Zum Glück gibt es Versicherungen, die dafür aufkommen. Diese fünf Regeln sollte man beachten, damit die Schäden auch bezahlt werden.

Offenbach. Der „goldene Oktober“ ist vorbei, nun wird es stürmisch: Deutschland steht vier Wochen nach Sturmtief „Fabienne“ der nächste große Herbststurm bevor.

Vor allem auf den Nordfriesischen Inseln drohen von Dienstag an orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern pro Stunde, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte. Auch an der Küste und in den höheren Mittelgebirgslagen bläst der Wind in den kommenden Tagen mit einer Stärke von 8 bis 9.

Es wird für die Nacht zu Dienstag vor einer Sturmflut in Norddeutschland gewarnt. Das Mittag-Hochwasser an der Küste und das Nachmittag-Hochwasser in Hamburg und Bremen wird etwa 1,5 Meter höher erwartet als das mittlere Hochwasser, wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie am Montagabend warnte.

Die höchsten Flutstände werden in Hamburg für kurz nach 16 Uhr erwartet. An der Nordseeküste kann es zudem zu schweren Sturmböen (bis 100 km/h) kommen, an der See könnte es laut Deutschem Wetterdienst sogar zu orkanartigen Böen (bis 115 km/h) kommen.

Niederschläge fast in ganz Deutschland

Zugleich gehen die Temperaturen weiter zurück auf Werte zwischen 9 und 14 Grad. Nur am Oberrhein werden noch 17 Grad erwartet. An den Alpen gibt es Dauerregen, oberhalb von 1800 bis 2000 Meter Schnee. Mindestens bis Donnerstag bleibt es im Norden und Osten sehr windig mit einzelnen starken Böen.

Niederschläge gibt es laut Wetterdienst fast im ganzen Land, vor allem an den Nordrändern der Gebirge. Nur der Südwesten bleibt meist trocken. Die Temperaturen liegen bei 11 bis 14 Grad.

Auch in der Nacht zum Mittwoch soll es bei starker Bewölkung und nur zögernd abnehmenden Wind gebietsweise regnen. Mit Regen geht es auch fast überall in Deutschland am Mittwoch weiter. Nur im Nordosten bleibt es dann weitgehend trocken.

Tiefdruckgebiet „Siglinde“ ist Schuld

Ursache ist das Tiefdruckgebiet „Siglinde“, das bei Island entstanden ist. Es zieht im Laufe der Woche nach Südskandinavien und zum Baltikum. „Dabei bringt es eine recht stramme Nordwestströmung mit“, sagte eine DWD-Meteorologin.

„Fabienne“ war Ende September mit Starkregen und Sturmböen über Deutschland hinweggezogen und hatte vor allem in Thüringen und Sachsen große Schäden hinterlassen.

Die italienische Hauptstadt wurde bereits am Sonntagabend von einem Hagel- und Regensturm kalt erwischt. Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi sprach auf Facebook von einem „gewaltigen Unwetter“, das Überschwemmungen in mehreren Stadtvierteln angerichtet habe. Berichte über Verletzte gab es aber nicht.

Sturm „Fabienne“ läutete den Herbst ein und forderte eine Tote und mindestens einen Verletzten. Viele Bundesländer waren betroffen. Besucher des Münchener Oktoberfests brachten sich vor Regen und Sturm in Sicherheit. Foto: Felix Hörhager / dpa

Je nach Pegelstand nahmen es die Besucher auch sportlich. Foto: Felix Hörhager / dpa

In Baden-Württemberg stürzten viele Bäume um. Foto: R.Priebe / dpa

In Stollberg in Sachsen deckte der Sturm ein Mehrfamilienhauses ab. Foto: Bernd März / dpa

Über Rheinland-Pfalz fegten orkanartige Böen, hier der Ort Nieder-Olm, wo zahlreiche Häuser abgedeckt wurden. Foto: Stenzel / dpa



Ein Gartenhaus steht Kopf. Rheinland-Pfalz, Nieder-Olm. Foto: Stenzel / dpa

Bayern, Nürnberg: Reisende warte im Hauptbahnhof auf ihre Anschlüsse. Foto: Daniel Karmann / dpa

Die Bahn hatte schon Sonntagfrüh auf den herannahenden Sturm hingewiesen und Reisende auf Verspätungen eingestimmt. Foto: Daniel Karmann / dpa



(dpa/jha)