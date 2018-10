Catherine Deneuve wird 75 – und ist geheimnisvoll wie eh und je

In der französischen schwarz-humorigen Filmkomödie „8 Frauen“ klärt die Deneuve mit ihren Kolleginnen Isabelle Huppert (3.v.l.), Fanny Ardant (3.v.l.) & Co. einen Mord auf.

In Lars von Triers mehrfach-ausgezeichnetem Dogma-Film „Dancer In The Dark“ (2000) brillierte die Deneuve neben Hauptdarstellerin Björk.

Für ihre Rolle als Marion Steiner in „Die letzte Metro“ (1980), die ihren jüdischen Ehemann unter der Bühne versteckt, während sie sein Stück spielt und sich in ihren Bühnenpartner (Gérard Depardieu) verliebt, erhielt sie den César als beste französische Schauspielerin.

Zu ihren größten Erfolgen zählt ihre Rolle als Heiratsschwindlerin in „Das Geheimnis der falschen Braut“ (1969) an der Seite von Jean-Paul Belmondo.

Für Luis Buñuel schlüpfte 1967 sie in „Belle de Jour“ (Schöne des Tages) in die Rolle einer masochistisch-unkeuschen Hausfrau, die sich prostituiert, um Geld zu verdienen.

Das Bild des ewig Weiblichen und der Unnahbaren schuf der Regisseur Roger Vadim (r.). Er entdeckte das Talent der damals 17-Jährigen und gab ihr in „Laster und Tugend“ die Rolle der tugendhaften Justine, die in einem Bordell für deutsche Soldaten endet, weil sie ihren Verlobten aus der Gefangenschaft befreien wollte.

Die gebürtige Pariserin – geboren am 22. Oktober 1943 als Catherine Fabienne Dorléac – hat in mehr als 100 Filmen mitgewirkt. Dabei hat sie es geschafft, sich auf kein Genre festzulegen.

„Die Leute haben von mir das Bild einer komplizierten, eiskalten Frau. Das ist falsch“, sagte Catherine Deneuve einmal in einem Interview. „Ich bin einfacher gestrickt, als man glaubt“. Die französische Schauspielerin wird am 22. Oktober 75 Jahre alt. Wir zeigen Bilder aus ihrem Leben.

Paris. Wer sich von ihrem Mut zum großen Auftritt überzeugen will, der sollte bei Youtube ein Video von der Eröffnungszeremonie der Internationalen Filmfestspiele von Cannes im Jahr 2016 aufrufen. Unangekündigt tritt an jenem 11. Mai die in ein bodenlanges schwarzes Kleid mit roter Schleppe gehüllte Catherine Deneuve auf die Bühne, schreitet still lächelnd auf den Moderator Laurent Lafitte zu und drückt ihm einen filmreifen, geschlagene zehn Sekunden währenden Kuss auf den Mund.

Lafitte und dem Publikum bleibt damals regelrecht die Luft weg. Als schließlich tosender Beifall aufbrandet, ist die Deneuve bereits entschwebt – wortlos, wie sie gekommen ist. Ein Auftritt, wie ihn wohl nur sie, der umschwärmte Megastar des europäischen Kinos, hinlegen konnte.

Denn obwohl die kühle Blonde, deren Talent und Eleganz sie zum Idealbild französischer Weiblichkeit werden ließen, am Montag 75 Jahre alt wird, hat sie nichts von ihrer geheimnisvollen Aura der Unnahbarkeit verloren.

Deneuve besteht auf die Anrede „Mademoiselle“

Es war Luis Buñuels 1966 gedrehter Kultfilm „Belle de Jour“, der dieses Image schuf. Die Rolle der distinguierten Hausfrau, die ihre masochistischen Neigungen als Halbtagsprostituierte in einem Bordell auslebt, schien der Deneuve auf den Leib geschrieben. Anziehend und distanziert zugleich stellt sie mit stets kontrollierter Mimik eine Frau dar, unter deren makelloser Oberfläche die Verruchtheit lodert wie Feuer unter dem Eis.

1962: Deneuve mit ihrem Kurzzeit-Verlobten, Regisseur Roger Vadim.

Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Der Wirklichkeit entspricht das scheinbar unzerstörbare Image der Deneuve jedoch nur zum Teil. Zwar mag sie Diskretion stets als Markenzeichen gepflegt haben. Doch die auf ihre Unabhängigkeit bedachte und höchst eigenwillige Diva, die auf die bei Feministinnen verpönte Anrede „Mademoiselle“ besteht, vertrat immer ihre Meinung.

„Ich war nie bereit, mich auf ein Schmuckstück reduzieren zu lassen“, sagte sie einmal. So gehörte sie 1971 zu jenen 343 prominenten Französinnen, die in einem „Manifest der Schlampen“ trotz der geltenden Strafandrohung öffentlich bekannten, abgetrieben zu haben.

Durchbruch gelang mit „Die Regenschirme von Cherbourg“

Für beträchtlichen Wirbel sorgte zu Beginn dieses Jahres der von ihr und 99 weiteren Frauen unterzeichnete offene Brief, mit dem sie sich gegen die im Zusammenhang mit der #MeToo-Debatte ausgelöste „Kampagne von Denunziation und öffentlicher Anschuldigung“ stemmt, den „Hass auf Männer“ verurteilt, vor einer Gefährdung der „sexuellen Freiheit“ warnt und für sich die „Freiheit, belästigt zu werden“, in Anspruch nimmt.

Der Durchbruch zum Star gelang der 1942 als Catherine Fabienne Dorléac in Paris geborenen Schauspielerin schon 1962 mit „Die Regenschirme von Cherbourg“ – der Musicalfilm wurde in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet.

Es war der Beginn einer langen und keineswegs beendeten Karriere, in der Deneuve für rund 140 Filme vor die Kamera trat. Der nur vorerst letzte, die Tragikomödie „Ein Kuss von Béa­trice“, kam 2017 in die Kinos.

Ihr Privatleben schirmte Deneuve stets ab

So wenig die Deneuve mit ihrer Meinung hinter dem Berg hält, so sorgsam verstand sie es hingegen, ihr turbulentes und unkonventionelles Privatleben abzuschirmen. Zwar war sie von 1965 bis 1972 die Ehefrau des britischen Modefotografen David Bailey, bekam ihre Kinder jedoch von Männern, mit denen sie nicht verheiratet war: Sohn Christian hat den Regisseur Roger Vadim zum Vater, Tochter Chiara stammt von dem italienischen Filmstar Marcello Mastroianni.

Skandalfilm: Deneuve mit Pierre Clémenti in „Belle de Jour“ (1967).

Foto: Ha / Cinema Publishers Collection

„Sie ist eine der wenigen Schauspielerinnen, die verstanden haben, dass ein Leinwandstar nicht aus der Welt der Träume in die Straße hinabsteigen darf“, antwortete der US-Regisseur Martin Scorsese auf die Frage, warum sich Catherine Deneuve seit nunmehr 50 Jahren an der Spitze des schnelllebigen Filmgeschäfts halten konnte. Daran stimmt, dass die Deneuve im Gegensatz zu anderen erfolgreichen Kolleginnen nie Theater gespielt hat oder in Fernsehproduktionen zu sehen war.

Aber Scorsese würde seinen Augen nicht trauen, wenn er die angeblich so unnahbare Diva in Paris sehen könnte, wo sie regelmäßig ihre Enkel von der Schule abholt. Ja, richtig, Catherine Deneuve ist mehrfache Großmutter.