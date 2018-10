Kirchheim: Polizeieinsatz - Zwei Tote bei Schießerei

In Kirchheim in Rheinland-Pfalz sind bei einer Schießerei zwei Menschen gestorben. Zwei Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt.

Kirchheim. Bei einem Polizeieinsatz in Kirchheim an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz sind am Freitagmorgen zwei Menschen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war es gegen 8.30 Uhr zu einer Schießerei gekommen, an der auch Polizeibeamte beteiligt waren.

Zwei Polizisten wurden bei dem Vorfall schwer verletzt. Wie der Südwestrundfunk berichtet, soll die Polizei von einer Mutter alarmiert worden sein, die gemeldet hatte, dass ihr Sohn ausrasten würde. Bei der Mutter und dem Sohn soll es sich auch um die beiden Toten handeln.

Kirchheims Bevölkerung nicht in Gefahr

Der Sohn habe zuerst geschossen. Jedoch sei unklar, wer im Verlauf des Schusswechsels auf wen geschossen habe. Nach Angaben der Ermittler bestehe keine weitere Gefahr für die Bevölkerung. Rund um den Tatort kommt es lediglich zu Verkehrsbehinderungen.

